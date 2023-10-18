 

Диетолог назвала пользу пропаренного риса для нервной системы

18.10.2023, 0:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В пропаренном рисе содержится большое количество полезных для нервной системы витаминов группы B. Об этом рассказала доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Дело в том, что при пропаривании из состава оболочки непосредственно в ядерную часть риса переходят витамины группы B и дополнительные минеральные вещества. “Витамины группы B полезны для нормального функционирования нервной системы. Если их не хватает, могут возникать различные неврологические расстройства”, — цитирует эксперта RT.

Диетолог порекомендовала употреблять не более 150—200 грамм продукта не более двух-трех раз в неделю. Предпочтение стоит отдать отварному или запеченному картофелю.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Как сделать ремонт с перепланировкой без нарушения закона

18.10 / Кудрявцева рассказала о токсичных отношениях: Жила с человеком насильно

18.10 / Присыпка J&J оправдана в суде: судьи отказались верить экспертам

18.10 / Маркетолог назвала самые эффективные уловки магазинов косметики

17.10 / Наконец-то забыла Прилучного: Муцениеце в свадебном платье поразила россиян

17.10 / “Подвинул меня”: 72-летний Газманов объяснилcя с глазу на глаз с SHAMAN’ом

17.10 / Это свадьба: счастливая Малышева окунулась в еврейскую культуру

17.10 / Пощечина и развод: Проскурякова лично показала крах семьи

17.10 / SVT – «в постоянном конфликте» — шведские военные учатся отражать кибератаки со стороны России

17.10 / Собянин: В индустриальном парке “Руднево” построили новый промышленный корпус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика