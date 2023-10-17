 

Наконец-то забыла Прилучного: Муцениеце в свадебном платье поразила россиян

17.10.2023, 23:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Страсти вокруг двух звездных персон – Агаты Муцениеце и Павла Прилучного продолжают кипеть. Похоже, что это перекидывание каната не закончится никогда. Кто кому и чего должен, ребята до сих пор выясняют. Так, например, Муцениеце не хватает алиментов. Актриса не раз заявляла, что 100 тысяч рублей, которые выплачивает ее бывший муж на детей, – это слишком скромная сумма.

Но ничто не вечно под луной. Даже разборки двух звезд шоу-бизнеса. И Агата Муцениеце решила переключиться на более приятные дела в своей жизни. Среди них – выбор свадебного платья.

В своей социальной сети Агата Муцениеце разместила фотографии с примеркой платьев в свадебном салоне. Все, что не надень, идеально сидит на фигуре артистки. Агата предложила своим подписчикам выбрать один из вариантов свадебного наряда. Поклонники выразили восторг: подумалось, что Агата наконец-то забыла Прилучного и встретила нового претендента на свою руку и сердце. Муцениеце в свадебном платье поразила россиян и собрала множество комплиментов.

Актриса не раз намекала, что у нее есть бойфренд, но пока эти слухи она не подтвердила. Однако подписчики весьма однозначно поняли месседж: скорее всего, Агата Муцениеце в белоснежном наряде сделала важное заявление.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Маркетолог назвала самые эффективные уловки магазинов косметики

18.10 / Диетолог назвала пользу пропаренного риса для нервной системы

17.10 / “Подвинул меня”: 72-летний Газманов объяснилcя с глазу на глаз с SHAMAN’ом

17.10 / Это свадьба: счастливая Малышева окунулась в еврейскую культуру

17.10 / Пощечина и развод: Проскурякова лично показала крах семьи

17.10 / SVT – «в постоянном конфликте» — шведские военные учатся отражать кибератаки со стороны России

17.10 / Собянин: В индустриальном парке “Руднево” построили новый промышленный корпус

17.10 / «Невозможность» договориться с Россией, это лишь оправдание для поставок оружия на Украину

17.10 / Московский бюджет выделяет 95 млрд рублей на восстановление Донецка и Луганска

17.10 / Потрясенная трагедией Долина выступила с эмоциональным заявлением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика