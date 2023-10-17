Наконец-то забыла Прилучного: Муцениеце в свадебном платье поразила россиян

Страсти вокруг двух звездных персон – Агаты Муцениеце и Павла Прилучного продолжают кипеть. Похоже, что это перекидывание каната не закончится никогда. Кто кому и чего должен, ребята до сих пор выясняют. Так, например, Муцениеце не хватает алиментов. Актриса не раз заявляла, что 100 тысяч рублей, которые выплачивает ее бывший муж на детей, – это слишком скромная сумма.

Но ничто не вечно под луной. Даже разборки двух звезд шоу-бизнеса. И Агата Муцениеце решила переключиться на более приятные дела в своей жизни. Среди них – выбор свадебного платья.

В своей социальной сети Агата Муцениеце разместила фотографии с примеркой платьев в свадебном салоне. Все, что не надень, идеально сидит на фигуре артистки. Агата предложила своим подписчикам выбрать один из вариантов свадебного наряда. Поклонники выразили восторг: подумалось, что Агата наконец-то забыла Прилучного и встретила нового претендента на свою руку и сердце. Муцениеце в свадебном платье поразила россиян и собрала множество комплиментов.

Актриса не раз намекала, что у нее есть бойфренд, но пока эти слухи она не подтвердила. Однако подписчики весьма однозначно поняли месседж: скорее всего, Агата Муцениеце в белоснежном наряде сделала важное заявление.