Скандалы: Возвращенец Михаил

Подозрения в поддержке Украины не помешали Михаилу Фридману прилететь в Россию

Что бы ни говорил Михаил Фридман американским журналистам, но в Россию его привели совсем иные причины, нежели боевые действия в Израиле. «Вымпелком» продан, Альфа-Банк «завис» на Кипре. Что будет с X5 Group и «Росводоканалом»? Депутаты и сенаторы как будто поторапливают миллиардера с решением судьбы его активов.

9 октября Михаил Фридман заявил агентству Bloomberg, что неделей ранее он переехал из Лондона в Израиль, поскольку «невозможно жить в Великобритании, находясь под санкциями», но из-за «сложившейся ситуации» прилетел в Москву. Трудно не усмотреть в этом лукавство: слухи о возвращении бизнесмена появились куда раньше субботней вылазки боевиков ХАМАС, явно неожиданной для Тель-Авива.

Переговоры о возможности въезда в Россию миллиардер, по-видимому, начал ещё в июле-августе, когда его английские адвокаты оценили вероятность выхода из-под санкций как крайне низкую. В сентябре основатель «Альфа-Групп» якобы был замечен в компании российских чиновников, отдыхавших в Монголии. Если верить телеграм-каналам, гарантии безопасного возвращения в Москву он получил чуть ли не на высшем уровне. Действительно, переждать очередную войну между Израилем и сектором Газа он мог хоть в Дубае, хоть в Сингапуре, хоть в любой другой точке земного шара. Однако, если его возвращение в Москву было согласовано «сверху», почему депутаты и сенаторы грозят ему уголовным делом?

Приехал, чтобы расстаться

В четверг стало известно, что с подачи депутата Александра Хинштейна комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы изучит высказывания ряда артистов, блогеров и бизнесменов с перспективой привлечь их к ответственности за дискредитацию армии. Список получился небольшим и весьма пёстрым. В частности, в нём указаны Иван Ургант, Максим Галкин*, Александр Ревва и… Михаил Фридман. Злые языки заговорили о том, что ради основателя «Альфа-Групп» всё это и затеяно.

Более радикальную позицию по отношению к Михаилу Фридману занял бывший глава «Роскосмоса», а ныне сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Он обратился в СК России, Генпрокуратуру и ФСБ с требованием проверить олигарха на предмет финансирования украинской армии. Ни больше ни меньше – речь идёт о ст. 275 УК РФ («Госизмена»). Основания проверки, по-видимому, найдутся: в самом начале СВО бизнесмен публично напомнил, что является уроженцем Львова, и предложил почти безвозмездно передать украинским властям местное подразделение Альфа-Банка. Также западные и украинские СМИ сообщали о якобы передаче Фридманом и его партнёром Петром Авеном 150 млн евро на «гуманитарные нужды» Украине. Ещё 1,4 млрд гривен в украинский бюджет мог перечислить подконтрольный бизнесменам украинский сотовый оператор «Киевстар».

Если всё действительно так, то непонятно, почему Михаила Фридмана не задержали прямо возле трапа самолёта в Москве? Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что ситуацию можно было бы объяснить деятельным раскаянием олигарха. «Какие именно в данном случае действия может предпринять Фридман, точно не знаю, но уверен, что такие возможности есть», – сказал Вассерман порталу NEWS.ru.

Значит ли это, что основателю «Альфа-Групп» предложено ускорить продажу своих российских активов, рассчитаться с государством, а затем покинуть страну?

Киприоты «подвесили» Альфа-Банк

Весной сообщалось, что основатели «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Пётр Авен готовы продать доли в Альфа-Банке своему партнёру Андрею Косогову. В отличие от первых двух он остался в России и не попал под западные санкции. По данным Financial Times, возможная сделка оценивалась в 178 млрд рублей, или 2,3 млрд долларов. В роли продавца должен был выступить подконтрольный Фридману, Авену и Косогову офшор ABH Financial Ltd. Однако для совершения сделки требуется разрешение министерства финансов Кипра, которое, насколько можно понять, не получено. «В связи с этим мы связались не только с кипрским регулятором, но и с руководством Европейской комиссии (EК) в августе 2023 года, но до сих пор не получили ответ», – говорилось в пресс-релизе ABH Financial Ltd от 11 сентября 2023 года.

На фоне этого нельзя не вспомнить, что в августе Михаил Фридман и Пётр Авен, на тот момент уже находившиеся под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, попали также под санкции со стороны США. Новые ограничения на Западе никак не повлияли на попытки их компании оспорить в России доначисление налогов на сумму более 700 млн рублей.

Помимо крупнейшего частного банка страны Михаил Фридман и Пётр Авен через люксембургскую CTF Holdings S.A. являются бенефициарами одной из ведущих розничных торговых сетей – X5 Group, которая управляет магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Как уже писала «Наша Версия», налоговики доказали, что в 2022 году в группе X5 действовала схема, позволившая ретейлеру снизить базу для начисления налога на прибыль. Десятки и сотни миллионов рублей переводились в офшоры в качестве платы за использование торгового знака «Карусель».

В середине июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск налоговой инспекции против ООО «Корпоративный центр ИКС-5», обязав его выплатить государству 771,8 млн рублей. В сентябре компания пыталась отменить это решение в апелляции, но та встала на сторону ФНС. Пока неясно, будет ли компания устраивать новые тяжбы с налоговиками, чтобы отсрочить уплату долга. Однако в нынешних условиях трудно представить, что такие судебные процессы состоятся.

В 2020 и 2021 годах X5 «по полному кругу» судилась с налоговиками из-за доначислений на суммы 1,4 млрд и 2,4 млрд рублей. Оба спора завершились не в пользу ретейлера. О том, как работала схема по выводу денег из России в офшоры, читайте на сайте «Нашей Версии» в серии расследований «Партизанская тропа для капитала».

Сейчас власть требует домициляцию компаний в Россию или хотя бы во внутренние офшоры нашей страны. Альтернатива — риск при очередном пируэте с налоговыми оптимизациями передать компании в управление Росимущества. В ходе переговоров с российскими властями Михаил Фридман мог пообещать «пересадить» кипрские, нидерландские и гибралтарские «головы» компаний «Альфа-Групп» в российский офшор в Калининградской области. Что из этого получится, прогнозировать пока сложно.

Уйти не с пустыми руками

В начале августа X5 подала на регистрацию в Банке России проспект своих глобальных депозитарных расписок, чтобы сохранить присутствие на Мосбирже. Однако детальный план по редомициляции в Россию компанией до сих пор не озвучен. В то же время можно услышать мнение, что после «переезда» на территорию РФ ретейлер может сменить владельцев, как и ряд других активов Михаила Фридмана и Петра Авена.

Так, буквально на днях об окончательном уходе из России объявил нидерландский холдинг VEON, владевший ПАО «Вымпелком» («Билайн»). 47,9% холдинга принадлежит компании LetterOne Фридмана и партнёров. Российский сотовый оператор был продан топ-менеджменту за 130 млрд рублей.

Кроме того, в периметр бизнеса «Альфа-Групп» по-прежнему входит «Росводоканал», управляющий коммунальными предприятиями в 10 регионах страны. Покупателей на этот актив тоже вряд ли придётся долго искать. Собственно, Михаил Фридман и сам не скрывает, что намерен вернуться в Израиль, «когда всё уляжется», при этом рассказывает о нехватке средств для покупки жилья в этой стране. После продажи российских активов деньги у него явно появятся. Что ж, неплохой финал карьеры для человека, которого журнал Forbes назвал «единственным представителем «семибанкирщины», сумевшим с начала 1990-х сохранить свой банк».

Конкретно

По данным СМИ, 24 февраля 2022 года застало Михаила Фридмана в Москве. Практически сразу бизнесмен поспешно вернулся в Лондон, где обладает поместьем, купленным за 58 млн долларов. Он не участвовал в знаменитой встрече представителей крупного бизнеса с президентом, но от санкций на Западе это его не спасло. По итогам 2022 года холдинг LetterOne, владеющий зарубежными активами Михаила Фридмана и его партнёров, получил убыток в размере 7,85 млрд долларов. Чистая стоимость этих активов упала до 18,65 млн долларов – это самый низкий показатель с момента создания холдинга.

Фонд LetterOne зарегистрирован в Люксембурге, его головной офис находится в Лондоне. Компания была создана в 2013 году, после того как консорциум «Альфа-Групп» продал 25% нефтяной компании ТНК-BP. Среди прочего LetterOne владеет долей в немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, телекоммуникационном холдинге VEON, испанской торговой сети Dia и британской сети здорового питания Holland & Barrett, кипрской фармацевтической компании Remedica, американском сервисе по уходу за животными Destination Pet и ряде других компаний.

*Галкин Максим Александрович внесен Минюстом в реестр физических лиц, признанных иностранными агентами



Алексей Привалов

Оригинал материала: “Наша Версия”