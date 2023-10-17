 

Скорость таяния ледников Гренландии увеличилась на 10% за 20 лет

17.10.2023, 22:40, Разное
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Скорость таяния гренландских ледников за последние 20 лет увеличилась на 10%. Этот негативный тренд свидетельствует о серьезных климатических изменениях, которые происходят на нашей планете.

Гренландия – один из крупнейших природных архивов, хранящих информацию о климатических условиях прошлого. Однако, в наши дни мы становимся свидетелями заметного изменения в её ледяной коре. Этот процесс показывает, что воздействие глобального потепления становится все более очевидным.

Исследования показывают, что гренландские ледники уже не только тают быстрее, но и теряют большие массы льда. Это создает дополнительную опасность для уровней мирового океана, которые неуклонно поднимаются. Таяние гренландских ледников является одной из главных причин этого повышенного уровня морской воды, что угрожает многим прибрежным районам всего мира.


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