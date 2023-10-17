Это свадьба: счастливая Малышева окунулась в еврейскую культуру

Популярная программа о здоровье давно вышла за пределы студий Первого канала и частенько заявляется в публичные места — разумеется, по делу, а не из праздного любопытства. На сей раз коллектив “Жить здорово” отправился на рынок с конкретной целью: протестировать обезжиренные сыры. Особенно Елена Малышева интересовалась грузинской брынзой.

Продавец из Грузии, разумеется, с огромным удовольствием вывалила на телезвезду всю информацию. В частности, поведала, что брынза — не только слабосоленый и самый низкожирный, но и самый молодой сыр, который только-только достается из молока, впоследствии из него могу сделать сулугуни или даже приготовить с ним хачапури.

Елена Малышева осталась польщена осведомленностью торговки сыром и позвала ее на съемки со знаменитыми макетами программы “Жить здорово”. По пути к столу ведущая выяснила ее имя и, разумеется, поинтересовалась, что оно означает — Хатуна ответила, что с грузинского оно не переводится никак. В разговор тут же вмешался соведущий, известнейший израильский кардиолог Герман Гандельман.

“На иврите “хатуна” — это свадьба”, — многозначительно заметил доктор.

“Серьезно?!” — как всегда весело и добродушно засмеялась Елена Малышева. Экскурс в еврейскую культуру явно ее вдохновил, ибо она счастливая начала рассказывать о сырах с еще большим энтузиазмом. Кто знает, возможно, она вспомнила свою собственную свадьбу с Игорем Юрьевичем Малышевым, профессором молекулярной биологии, за которого Елена Малышева вышла замуж еще в 80-е годы.