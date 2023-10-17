 

Пощечина и развод: Проскурякова лично показала крах семьи

17.10.2023, 22:16, Новости дня
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В начале осени отгремела новость с болезнью Игоря Николаева. Любимый певец попал в реанимацию с подозрением на очередной инфаркт — проблемы с сердцем народного артиста беспокоят уже очень давно. В итоге ему было сделано аорто-коронарное шунтирование, певец уже пошел на поправку и пообещал, что вскоре вернется на сцену. Все время, пока композитору нездоровилось, его жена Юлия Проскурякова не находила себе места.

Артистку можно понять, ведь в последнее время ей все чаще приходится трепетать от волнения за здоровье любимого мужа. По ее собственным же словам, ее спасало только одно — старое доброе увлечение на съемочной площадке. Журналисты сайта “Вести Подмосковья” показали, где в последнее время в регионе велись киносъемки.

Актриса периодически делится на всю страну своими профессиональными успехами, выкладывая соответствующие записи в соцсетях. Сейчас жена Игоря Николаева опубликовала видео, в котором фигурирует и пощечина, и громкий возглас “развод”. Своим фанатам Юлия Проскурякова лично показала крах семьи, в которую входила ее героиня по сюжету нашумевшей российской картины.

Оказалось, что это трейлер нового сериала “Слезы осушит ветер” на телеканале “Домашний”, премьера которого состоится в эту пятницу. Актриса призывает включить телевизоры в этот момент — любителям мелодрам советует так и сделать. Судя по промо, Юлия Проскурякова хороша как никогда и находится в прекрасной актерской форме — Игорь Николаев может ей только гордиться.


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