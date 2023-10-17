Рупор кремлевской пропаганды: Часть заложников ХАМАС были убиты израильскими силовиками

Жительница одного из кибуцев на границе с Сектором Газа, которая стала жертвой нападения ХАМАС, на израильском телевидении заявила, что часть погибших израильтян, которых приписывают ХАМАС, были убиты израильскими силовиками.

Израильское радио Kan REKA и TV Канал 12 опубликовали интервью с израильтянкой Ясмин Порат, пережившей нападение ХАМАС на кибуц Беэри рядом с границей с Газой 7 октября. Она рассказал, что местные жители были убиты своими же силами безопасности, Когда израильская полиция вступила в перестрелки с ХАМАСовцами, то евреи стреляли без разбора как по бойцам, так и по мирным жителям кибуца.

«Они уничтожили всех, включая заложников, — сказала она израильскому радио. – Били по нам даже из танка».… 44-летняя мать троих детей Ясмин Порат, родом из Кабри – поселения недалеко от ливанской границы. Она присутствовала на печально известном рейве «Нова», когда началось нападение ХАМАС с применением ракет и моторизованных парапланов. Она и ее друг Тал Кац сбежали на машине в соседний кибуц (коммуну, поселение) Беери. Вначале они искали убежища в доме супружеской пары по имени Ади и Хадас Даган. После того, как палестинские бойцы нашли их, то всех отвели в другой дом, где восемь человек уже находились в плену.Ясмин рассказала, что до прихода ЦАХАЛа, арабы несколько часов удерживали ее и других гражданских лиц и обращались с ними «гуманно».«Они не издевались над нами, – объяснила Порат в интервью. – Дали попить, а когда видели, что мы нервничаем, успокаивали нас. Это было очень страшно, но никто не обращался с нами жестоко. Со мной не случилось ничего подобного тому, что я слышала в СМИ. Один палестинский боец, говоривший на иврите, сказал мне: «Посмотри на меня внимательно, мы не собираемся тебя убивать. Мы хотим отвезти вас в Газу. Мы не собираемся вас убивать. Так что успокойтесь, вы не умрете».

Порат уточняет, что, хотя у всех палестинских боевиков было заряженное оружие, она никогда не видела, чтобы они стреляли в пленных или угрожали им своим оружием. В дополнение к обеспечению пленников питьевой водой, по ее словам, боевики разрешили им выйти на лужайку, потому что было жарко, особенно из-за отключения электричества.Примерно через восемь часов после начала атаки ХАМАС и примерно через полчаса после звонков Ясмин Порат в полицию, на место прибыли израильские силы:«Сначала у нас не было израильских сил безопасности», — рассказывает Порат, отмечая, что ее первый звонок в израильскую полицию остался без ответа. А потом жители кибуца вызвали полицию вместе с похитителями, потому что палестинцы хотели, чтобы прибыла полиция.

«Их целью было увезти нас в Газу. Они думали, что солдаты не убьют заложников. Поэтому они хотели выйти с нами живыми, и чтобы полиция разрешила это», — сообщила Порат в интервью.

Хотя израильских заложников было чуть больше десяти, Порат было поручено сказать израильским ислам безопасности, что ХАМАС держит 40 человек. При этом самих палестинцев по оценкам Порат было от 40 до 50 бойцов, большинство из них в возрасте около 20 лет. Они были молодыми и напуганными.Палестинский боец, которого Порат описывает как командира лет 30, запросил разговора с полицией и его соединили с израильским офицером, говорящим по-арабски. После их краткой беседы около четырех десятков палестинских бойцов и дюжина пленных израильтян ждали прибытия армии, некоторые вышли на улицу. ЦАХАЛ возвестил о своем прибытии градом пуль, застав ХАМАС и их израильских пленных врасплох.«Мы были на улице, и вдруг на нас обрушился град пуль от израильского подразделения ЯМАМ (спецназ пограничной полиции). Мы все начали бежать, чтобы найти укрытие», — рассказала Порат.Она сдалась израильским солдатам через полчаса ожесточенной перестрелки. Тоже самое сделал командир ХАМАС:«Он начал раздеваться, — вспоминает Порат. – Позвал меня и начал выходить из дома со мной под обстрелом. В это время я начала кричать израильским солдатам, чтобы они услышали меня и прекратили стрелять. И тогда они услышали меня и прекратили стрельбу. Я увидела людей из кибуца на лужайке. Там лежало пять или шесть заложников на земле. Застреленных, как овцы на убой».«Террористы их застрелили?» — спрашивает журналист.«Нет, — отвечает Порат. – Израильские силы уничтожили всех, включая заложников. После безумной перестрелки еще и танк ударил дважды по дому».

Журналист даже переспрашивает: «Значит, наши силы, возможно, расстреляли их?»«Несомненно, – заявила Порат. – Наши солдаты уничтожили всех, включая заложников».Сама женщина и ХАМАСовец, который взял ее в плен, остались живы. Правда, Порат получила пулю в бедро. А палестинец был схвачен израильскими силами. Почти все остальные в поселении убиты, ранены или пропали. В частности, был убит друг Ясмин – Тал Кац.

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