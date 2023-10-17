Скандалы: Деньги – в ДОМ

Виталий Мутко заработает ещё и на туризме

Не исключено, что госкорпорация «ДОМ.РФ» в ближайшее время может лишиться щедрых бюджетных вливаний, к которым она привыкла за последние годы. Предвосхищая будущие финансовые трудности, глава корпорации Виталий Мутко, похоже, решил подстелить себе соломки: «ДОМ.РФ» начал лоббировать льготную ипотеку для ИЖС, а также решил заняться развитием туризма.

Тот факт, что денег на государственные проекты в сфере строительства и ЖКХ будет выделяться существенно меньше, обсуждался, в частности, на недавнем форуме TechnoBuild в Екатеринбурге. По информации telegram-канала «Домострой», на закрытой встрече с застройщиками глава Минстроя Ирек Файзуллин предупредил представителей бизнеса о готовящемся сокращении программ финансирования льготной ипотеки, программы «Формирование комфортной городской среды» и проектов по строительству дорог. Информацию о сокращении ассигнований подтверждают и в Госдуме. «Программа сноса аварийного жилья фактически снесена. Разделу «Жильё и ЖКХ» здорово досталось. Он и раньше-то финансировался по остаточному принципу, а нынче и вовсе принесён в жертву. Федеральный проект «Комфортная городская среда» снижается с 59,3 до 50,9 млрд, или на 19%», – поделился в своём telegram-канале депутат Госдумы Олег Шеин.

Как известно, главным оператором госпрограмм по повышению доступности жилья, а также по распределению средств в рамках льготной ипотеки всё это время выступала госкорпорация «ДОМ.РФ» во главе с Виталием Мутко. Кроме того, Мутко является автором последней редакции нацпроекта по повышению доступности жилья, который он написал, ещё занимая должность в кабмине. Получается, что сворачивание госфинансирования не может не ударить по «ДОМ.РФ». Однако, судя по всему, у Виталия Мутко уже готов план «Б».

Так, на уже упомянутом форуме TechnoBuild замглавы «ДОМ.РФ» Алексей Ниденс выступил с инициативой по запуску отдельной программы льготной ипотеки для индивидуального жилищного строительства. Напомним, что именно запуск льготной ипотеки в 2020 году в итоге явился главной причиной всех нынешних проблем на рынке недвижимости, как то: затоваривание и рост цен. Но что для рынка плохо, то для «ДОМ.РФ» – заработок. Ведь именно через госкорпорацию шли сотни миллиардов бюджетных средств, которые распределялись по банкам в качестве софинансирования ипотечных кредитов.

В июле 2024 года льготная ипотека заканчивает своё действие. А значит, денежный поток иссякнет. И ИЖС вполне может спасти ситуацию. Так, по данным того же «ДОМ.РФ», за восемь месяцев текущего года на строительство индивидуальных домов россиянам было выдано 60 тыс. кредитов на сумму 225 млрд рублей. За такой лакомый кусок стоит побороться. Кроме того, тема ИЖС как никогда актуальна в Минстрое – ведь именно благодаря ИЖС ведомство рисует красивые отчёты о небывалом росте жилищного строительства. Учитывая кризис на рынке новостроек, рекорды ИЖС Минстрою явно ещё пригодятся.

В преддверии кризиса на рынке жилья в «ДОМ.РФ» также начали задумываться о диверсификации своей деятельности. Ещё в ходе Восточного экономического форума корпорация Виталия Мутко подписала соглашение о совместном развитии туристической индустрии в регионах с корпорацией «Туризм.РФ». Казалось бы, при чём тут «ДОМ.РФ» с его доступным жильём и развитие туризма? Однако в Минстрое уже готов законопроект, поддержанный правительственной комиссией, о порядке передачи госземель для создания на них туристической инфраструктуры. Решение о вовлечении земель в оборот туриндустрии, согласно этому документу, будет принимать правительственная комиссия на основании предложений института развития. В пояснительной записке к документу делается отсыл к жилищной сфере и поясняется, что там функции института развития выполняет «Дом.РФ». Хотя в тексте самого законопроекта прямого указания на конкретную госкорпорацию нет.

Поясним: зачастую инвесторы, вкладывающиеся в строительство туристических объектов, сталкиваются с проблемой перевода земель сельхозназначения в другую категорию. Упорядочить и упростить этот процесс и должен был законопроект Минстроя. Кстати, документ был готов ещё в конце прошлого года, и тогда много говорилось о том, что совершать сделки с земельными участками и принимать решение о включении их в оборот будет корпорация «Туризм.РФ». Но, судя по всему, в последний момент в вагон уходящего поезда успел вскочить г-н Мутко. На полях ВЭФ он многозначительно заявил о том, что у «Дом.РФ» есть опыт финансирования туристической инфраструктуры. О том, как «ДОМ.РФ» распоряжается федеральной собственностью, «Наша Версия» уже не раз рассказывала. В частности, госкорпорация оскандалилась с продажей объектов культурного наследия. Кроме того, многочисленные аукционы по продаже участков под застройку нередко проходят с нарушениями, а победителями торгов оказываются «правильные» компании. В этом смысле вывод земель из сельхозоборота для строительства туристической инфраструктуры может стать для «ДОМ.РФ» поистине неисчерпаемым источником заработков. Так и никаких программ по доступному жилью больше не понадобится.

Татьяна Нижегородская

Оригинал материала: “Наша Версия”