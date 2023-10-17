Ковид вызывает воспаление в мозге собак без симптомов-исследование

Недавнее исследование показало, что инфекция COVID-19 может вызывать воспаление мозга у собак, даже если у них отсутствуют явные симптомы. Это новое открытие населяет мир научных и ветеринарных сообществ некоторой тревогой, поскольку до сих пор предполагалось, что домашние питомцы не являются основным источником распространения этого вируса.

Во время исследования, проведенного командой ученых, было установлено, что некоторые собаки перенесли воспаление головного мозга, хотя показатели их здоровья визуально казались нормальными. Это свидетельствует о том, что радикальные меры предосторожности должны быть приняты в отношении собак, находящихся в жилище с зараженными людьми.

На данный момент около 20% пациентов, инфицированных COVID-19, не проявляют явных признаков болезни, но этот новый аспект влияния вируса на собак является удивительным открытием. Ученые отмечают, что это может означать, что заболевание COVID-19 может протекать у некоторых собак в скрытой форме, что указывает на необходимость проведения более глубоких исследований в этой области.