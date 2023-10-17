 

Русский гений: звезда шоу “Синяя птица” покорила США

17.10.2023, 21:05, Разное
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С 14 по 15 октября в городе Нэшвилле, штат Теннесси, США, проходил Международный конкурс имени Фредерика Шопена. Соревнование пианистов является молодежным, и принять в нем участие могут юноши и девушки от 16 до 22 лет. Однако возрастные ограничения не помешали выступить более юному музыканту — звезде “Синей птицы” Елисею Мысину всего 12 лет, сообщает Радио 1.

Видимо, парень был слишком убедителен, ведь американцы обычно очень щепетильны в исполнении правил своих внутренних конкурсов. Елисей полностью оправдал свое доверие и безо всяких проблем вышел в финал соревнования, попав в число 26 участников. Что закономерно, музыкант стал единственным финалистом из России.

По итогу финального выступления звезда “Синей птицы” просто разорвала конкурс. Елисей Мысин выиграл главный приз, а также приз зрительских симпатий. Именно в такие моменты понимаешь, что настоящий российский талант всегда пробьется, как ты его не глуши.

А судя по биографии, это действительно традиционный русский талант, как мы его понимаем. Родился Елисей Мысин в Ставрополе и, научившись игре на пианино в том возрасте, в котором некоторые только читать учатся — в 4 года — он сходу заявил о своих амбициях. К настоящему моменту звезда “Синей птицы” учится в Центральной музыкальной школе при МГК имени П. И. Чайковского.


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