 

Рупор кремлевской пропаганды: Проверить бизнес Вайкуле в России

17.10.2023, 20:35, Разное
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Не может быть. Не прошло и двух лет…

Сотрудники инспекции Федеральной налоговой службы и столичного МВД проверят бизнес российской и латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле в России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время принято решение проверить бизнес Лаймы Станиславовны Вайкуле в России. Проверка будет проходить до середины ноября, ее проводят сотрудники ГУ МВД России по Москве и инспекции ФНС по Москве", – сказал собеседник агентства, добавив, что в случае необходимости она может быть продлена.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее написал обращение в Генпрокуратуру РФ, в котором отметил, что Вайкуле, негативно высказывающаяся в отношении специальной военной операции и поддерживающая Украину, продолжает зарабатывать на России. По его словам, певица владеет активами в Москве через свое латвийское юридическое лицо. Общественник просил проверить данные обстоятельства, а также рассмотреть вопрос исключения из Единого государственного реестра юридических лиц компании "Лайма-Люкс Рус", через которые певица может получать доход.

Вайкуле проживает за пределами России и публично выступает против спецоперации. В августе прошлого года депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов направил обращение директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой рассмотреть возможность запрета въезда в Россию певице после того, как она на концерте в Литве развернула украинский флаг.

ТАСС запросил официальный комментарий МВД и инспекции ФНС, комментарием представителей Вайкуле агентство не располагает

https://tass.ru/ekonomika/19037681 – цинк

По-хорошему, активных пособников наших врагов надо проводить по ускоренной процедура и если они находятся за границей вне доступа местного законодательства, необходимо как минимум осуществлять конфискацию недвижимости, активов и прочего имущества. Для этой публики самое болезненное – удары по их кошельку. Отсюда и многочисленные попытки со стороны подобных персонажей делать вид, что ничего не произошло, в попытках бочком-бочком вернуться к концертам и корпоративам в России.

Еще лет 5 такими темпами и на Чубайса новое дело заведут…Наверное.

Источник: Colonel Cassad


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