Скандалы: Без любви, за деньгами

Как российские эскортницы осваивают Дубай и Катар

Рынок эскорта в Дубае переживает большой передел. Причина в том, что раньше заказчиками были местные, а после февраля 2022 г. стали российские и украинские бизнесмены. Спрос и предложение на услуги заметно выросли, но одновременно снизились и требования для кандидаток. Как теперь всё это устроено? В Дубае заметно возросло число агентств с «русским следом», предлагающих эскорт-услуги, следует из исследования «Осторожно Media» совместно с Tazeros Global Systems.

Девушки, которые раньше сами ездили в «туры», пошли на повышение — и стали организаторками: теперь они рекрутируют новеньких или девушек из числа своих бывших коллег. Стало больше и «чаек» — одиночек, которые самостоятельно приезжают в Дубай и ищут клиентов.

Цена услуг снижается, так как многие путают эскорт с проституцией, пишут авторы исследования.

Вместе с ростом спроса и предложения, снижается и планка для кандидаток для входа на рынок эскорт-услуг.

До СВО для премиум-сегмента требовалась модельная внешность, отсутствие татуировок и видимых следов от пластических операций. Теперь это необязательные условия.

Как девушки из России и СНГ попадают в Дубай

Обычно соответствующие агентства сами искали и приглашали потенциальных работниц — как правило, из числа моделей.

После заполнения анкет предварительно выбиралось 20-30 девушек для поездки в «тур», который с среднем длился по 2-3 недели. Первая пара-тройка встреч проходила без интимной близости, только общение — таким образом клиент выбирал себе по 3-4 девушки, с которыми хочет продолжить взаимодействие, и еще одну финалистку, которая будет на полном содержании и будет проводить время только с ним.

Российские мужчины-заказчики в Дубае нечасто встречались и раньше. Но соотечественницы предпочитали и по-прежнему предпочитают им шейхов и приближенных к ним местных.

«Повелось, что богатые русские там считают, что могут творить с девушками всё, что захотят. А девочки хотят другого темперамента и отношения к себе», — рассказала одна из сотрудниц агентства.

На кого спрос и кто сколько зарабатывает

Помимо россиянок, украинок в Дубай приезжает много бразильянок и других жительниц Латинской Америки, француженок с юга Франции. Из девушек со славянской внешности больше всего «котируется» стиль «бэби-фэйс» ростом от 174 см, при этом особенный спрос — на шатенок.

Предпочитаемый возраст — 16-18 лет. Девушки старше 23 лет уже обычно в туры не ездят, только если у них остаётся постоянный клиент.

Проблем с такими соглашениями не возникает. Юридически поездки маскируются под модельный контракт, при девушках даже имеются разрешения от родителей! Все, что не входит в обязанности — на личное усмотрение: они могут не заниматься сексом с мужчиной, если не захотят. Однако большинство эскорт-моделей соглашаются на «дополнительные услуги». Причина в том, что так повышается шанс на повторное приглашение, — подчеркивают исследователи.

За Дубайский тур платят от $2.000 в неделю. Заказчики берут на себя проживание, шопинг, питание.

Девушки-одиночки в большинстве случаев сами оплачивают отель и перелет, а зарабатывают именно на подарках — это дорогие сумки, украшения, брендовые вещи, которые можно продать по возвращении домой.

«Даже если модель не понравилась заказчику и ее не просят остаться после окончания тура, с учетом подарков меньше, чем на 4 000 тысяч она вряд ли получит. Гонорар агентства — от 10 до 35%. Мужчины, которые ищут менее долгосрочные связи, обычно платят по 150–200 евро в час и минимум 1 000 за ночь».

Откуда едут

«Осторожно Media» совместно с Tazeros Global Systems проанализировали данные чек-инов российских девушек, которые прибыли в Дубай после 24 февраля, провели в стране не менее 2-х месяцев и активно вели соцсети, используя при этом тематические хештеги: dubai, dubaigirl, ladynight, nightdubai, visitdubai и т. д.

Всего было проанализировано 2 750 таких верифицированных аккаунтов.

Итак, согласно общедоступным данным, больше всего на эскорт-контракты из России едут девушки из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Однако, если считать с оглядкой на численность городов, Москва из топ-10 городов — поставщиков эскортниц вылетает. Петербург тоже занимает не лидерские позиции.

На первое место выходит столица Сибири — Новосибирск, где, по словам экспертов по теме, немало ориентированных на «масиков» (платежеспособных клиентов) эскорт-работниц.

На втором месте — Нижний Новгород, где на 10 000 женщин приходится 27 эскортниц, уезжающих на работу в Дубай.

На третьем — Ярославль: 24 девушки на каждые 10 000.

В целом города из топ-10 (по числу приехавших эскортниц) объединяет то, что в этих городах развита сфера интим-услуг — то есть на среднюю зарплату в городе мужчины могут себе позволить провести больше времени с секс-работницей (из расчета цена-час).

По данным издания «Секрет фирмы», рейтинг таких городов выглядит так:

1-е место — Краснодар

2-е место — Екатеринбург

3-е место — Санкт-Петербург

4-е место — Новосибирск

5-е место — Владивосток

Сообразно с рынком зарубежных эскорт-услуг, пересечения бьются с тремя городами: Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток.

Где останавливаются

Согласно геометкам с фотопостов, прибывшие в ОАЭ после февраля 2022 года эскортницы чаще всего останавливаются в туристическом Даунтауне, на перешейке Пальма Джумейра и на юге в Дубай Марина.

В частности, в комплексе FIVE Palm Jumeirah Hotel — 212 геотегов, в отеле W Dubai — The Palm — 164 геотега, на озере у Бурдж-Халифа — 163. Также много фото сделано у паруса Бурдж-эль-Араб и в его окрестностях на побережье Джумейры.

Именно здесь расположились крупные бизнес-центры, фешенебельные отели и красивые пляжи.

В Даунтауне расположен крупнейший в мире торговый центр Дубай Молл, самая высокая в мире башня Бурдж-Халифа и опера. К Даунтауну примыкает и деловой центр города — Бизнес Бэй. В Дубай Марина тоже есть модное место — «крупнейший в мире» курортный комплекс JA Resort, а на стволе Пальма Джумейра сосредоточены ночные клубы и рестораны. Бурдж-эль-Араб — самый культовый отель в Дубае.

Для знакомств в Дубае чаще всего выбирают пляж Vogue Saturdays, отели сети Lotte, где есть негласные места для знакомств и упомянутый Дубай Молл.

Объемы рынка

После начала СВО стало сложно подсчитать объемы рынка эскорт-услуг в Дубае. Сколько девушек приехало сюда и сколько они зарабатывают, не могут суммировать даже сами агенты. С переездом сюда российских заказчиков прайсы и «райдеры» сильно сдвинулись. Как долго продлится новый порядок и как долго российские релоканты-бизнесмены смогут поддерживать на должном уровне свои доходы, не известно.

Тем временем, из-за повысившейся конкуренции и снижении планки для входа у эскорта появляется новая столица — Катар.

«Сейчас эскорт как услуга переехал в менее избалованный Катар. Эта страна была закрытой, и туда мало кто ездил, а теперь ситуация изменилась. Очень много людей, в том числе русских девушек, которые ищут там лучшей жизни там», — рассказала сотрудница агентства.

Оригинал материала: “Новые Известия”