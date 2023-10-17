Нижегородский ученый сообщил, стоит ли ждать конца света

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17.10.2023, 20:20, Разное
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Нижегородский ученый, профессор Александр Иванов, волнует ученых и обывателей своим последним заявлением об имминентном конце света. В своем недавнем выступлении на конференции научного сообщества профессор Иванов представил свои наблюдения и исследования, в результате которых пришел к впечатляющему выводу — возможный конец света может наступить гораздо скорее, чем ожидалось.

Основываясь на множестве факторов, включая изменение климата, природных катаклизмах, глобальном потеплении, пандемиях и прочих моментах, профессор Иванов достаточно убедительно продемонстрировал, что человечество сталкивается с серьезной угрозой, от которой нельзя просто так отмахнуться.

“Скорее всего, мы уже стояли на пороге нескольких катастрофических событий, которые вместе могут привести к нашему собственному уничтожению. Уровень загрязнения окружающей среды, обезлесение планеты, потеря биологического разнообразия — все это накапливается и создает ситуацию, которую нельзя проигнорировать”, — поделился своими опасениями профессор.


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