 

Растения используют летучие вещества для обмена информацией

17.10.2023, 20:20, Разное
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Растения обладают удивительным способом обмена информацией – они используют летучие вещества. Этот процесс, известный как “воздушная коммуникация”, позволяет растениям передавать информацию друг другу, обмениваться сигналами и лечиться от травм.

Одним из примеров такого обмена информацией является процесс эмиссии летучих веществ. Растения выделяют различные типы химических соединений, таких как эфиры, ароматические соединения и фитогормоны, в атмосферу вокруг себя. Эти летучие вещества могут быть улавливаны другими растениями или насекомыми, которые передают информацию далее.

Эмиссия летучих веществ может иметь разные цели. Например, растения могут использовать их для привлечения опылителей. Они выделяют определенные запахи, привлекающие насекомых, которые помогают в процессе опыления и распространении пыльцы. Таким образом, растения могут коммуницировать.


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