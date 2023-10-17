Роскачество рассказало, как эффективно устранять зависание смартфона

Иногда для устранения зависаний смартфона достаточно не просто перезагрузить его, а сделать полное выключение и затем включение устройства. Эксперты Роскачества делятся этим советом, как пишет издание “Секрет Фирмы”.

Согласно данным Роскачества, перезагрузка влияет только на программное обеспечение смартфона. В то время как выключение и последующее включение устройства позволяют сбросить состояние как программной, так и аппаратной части устройства.

При полном выключении смартфона происходит полное отключение питания. Это означает, что при включении устройство производит пересканирование всех аппаратных и программных компонентов. В случае перезагрузки внутренняя память сохраняется, и поэтому выключение и последующее включение могут оказаться более эффективными в решении проблем.

В Роскачестве подчеркивают, что перезагрузка может помочь в случае проблем, связанных с программным обеспечением, но она не предоставляет полной диагностики и не гарантирует избавление от “хронических болячек” смартфона.

Стоит отметить, что у выключения есть несколько неочевидных недостатков. Например, это потребляет больше заряда, чем перезагрузка, и зачастую занимает больше времени.