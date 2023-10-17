 

“Тетя Таня” Веденеева из-за санкций лишилась серьезного бизнеса

17.10.2023, 19:55, Разное
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В отношении России разными странами введено более 14 тысяч ограничительных мер. Эти санкции, в частности, затронули и бизнес Татьяны Веденеевой.

“В 1998 году я решила под маркой “Трест-Б” выпускать грузинские соусы ткемали и сацебели, – рассказала она. – Разработала рецептуру, этикетки, и с 2000-го года запустила производство. Мы использовали там, в частности, уникальную дикую сливу алычу”.

“Мы были пионерами из всех российских компаний, который делали экологически чистые продукты, – гордится звезда театра и кино. – Тогда даже не все понимали, что это такое – бум случился позже, когда в магазинах появились целые отделы”.

“Теперь эта история закончилась, – сожалеет Веденеева. – Закончилась именно из-за санкций. Дело все в том, что производство наше было арендное. Мы в Болгарии высадили 100 тысяч деревьев алычи. Но когда перекрыли границы, возить продукцию сюда стало проблематично. Какое-то время мы пытались делать это через Сербию, но это оказалось тяжело и затратно в плане логистики. В итоге бизнес был продан буквально за копейки, к сожалению. Мы просто поняли, что в ближайшее время лучше не станет, поэтому и решили избавляться от активов”.


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