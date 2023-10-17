Мнение: Борьба с иноагентами в СНГ, изгнание недовольных из США и попытки американцев навредить RT

1. Россия противодействует иностранным агентам не только на своей территории, но и на территории стран СНГ. Мне кажется, примеры Грузии, Армении и Украины нагляднейшим образом доказывают крайнюю опасность пособников США для всех республик бСССР (ссылка):



Комиссия Госдумы передаст в страны СНГ перечень 110 нежелательных в РФ зарубежных НПО и реестр иноагентов.

По словам депутата Василия Пискарёва, для стран содружества приоритетной задачей является совместное противодействие попыткам иностранного вмешательства. Эти документы помогут пресечь работу иностранных спецслужб по дестабилизации обстановки в государствах СНГ.

Списки передадут сегодня в ходе петербургской конференции по защите электорального суверенитета стран содружества.

2. А вот как предлагают бороться с несогласными в США (ссылка):



Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис посоветовал «проваливать» из страны всем недовольным людям. Видео с заявлением политика опубликовано на его странице в социальной сети Х.

«На мой взгляд, ни у кого нет права приезжать в эту страну, если она вам не нравится, и вам следует проваливать из этой страны», — сказал он.

По мнению Десантиса, необходимо лишать разрешения находиться в Соединенных Штатах всех, кто «не разделяет ценности» этой страны. Он добавил, что это должно касаться как людей, которые незаконно проникли в страну, так и тех иностранцев, которые находятся на территории США легально.

Не вполне понятно, кого именно имеет в виду господин Десантис. Сам он является окультуренной версией Дональда Трампа, то есть выступает за традиционную американскую культуру: крепкая одноцветная семья, трое детей, барбекю на лужайке перед собственным домом, вот это всё. Однако сейчас власть в США принадлежит меньшинствам, так что призыв мистера Десантиса можно истолковать и иначе: «если ты не носишь радужный браслет и не целуешь ботинки неграм, проваливай из США».

3. Американцы недовольны тем, что Россия успешно разоблачает их пропаганду в испаноязычном информационном пространстве (ссылка):

RT en Español, Sputnik Mundo и teleSUR не дают покоя Пентагону: слишком много у них подписчиков в Латинской Америке — более 31 млн в соцсетях.

Глава Южного командования ВС США Лора Ричардсон обвинила журналистов изданий в распространении дезинформации и «подрыве демократии» в Западном полушарии:

«Мы должны работать лучше. Нужно сделать в этом регионе что-то очень целенаправленное, способствующее распространению демократии, а также [информации о том], как она работает на благо людей».

Самое лучшее, что США могут сделать для распространения демократии в Латинской Америке — уйти оттуда. Но эту опцию госпожа Ричардсон рассматривает навряд ли.