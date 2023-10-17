Мнение: 1000-рублевый скандал

16 октября Центробанк России ввел в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей.

На новой тысячерублевой купюре – Казань. Башня Сююмбике и Музей истории государственности татарского народа, расположенный в здании бывшей Дворцовой церкви.

Башню Сююмбике венчает полумесяц. Здание музея – без креста. Его снесли еще в советское время.

Башня Сююмбике, к слову, десятилетия стояла без полумесяца. И возвели его лишь 23 августа 1990 года.

Недоумеваю, зачем на ровном месяце надо было создавать почву для скандала? Неужели нельзя было изобразить на купюре, например, Казанский университет?

Или Казанский университет нынче не в чести? Потому что экс-ректор КГУ в тюремной камере?

Фотографии отсюда и отсюда

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