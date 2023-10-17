 

В России заявили об успешном испытании холостой атомной бомбы

17.10.2023, 19:33, Разное
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Российский федеральный ядерный центр выпустил пресс релиз, в котором говорится о выпуске нового вида вооружений, аналогов которому пока нет ни в одной стране мира – холостого атомного боезаряда (ХАБ).

ХАБ представляет собой важную разработку в сфере обороны, позволяющую эффективно тренировать военные и правоохранительные органы в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям. Она обеспечивает возможность проводить реалистичные учения, эмулируя взрывную силу атомного оружия без реального воздействия на окружающую среду и гражданское население.

– В мире, где решающую роль в обеспечении безопасности играет ядерное сдерживание, большее значение принимает не сам факт нанесения ядерного удара, а его угроза. И с этой функцией новинка центра будет справляться отлично, – прокомментировали разработку в пресс-службе центра.

Поскольку поставка ХАБ другим странам не будет нарушать договора о нераспространении ядерного оружия, в ближайшее время начнётся разработка специальной экспортной версии боеголовки с применением улучшенных материалов, двойным контролем качества компонентов и готового изделия и более строгими допусками.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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