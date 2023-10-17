Мнение: О послезавтрашнем дне Владимира Путина… Он всех нас ещё удивит?

Недавно партнёр по новому интересному проекту укоряла меня в «токсичности» к её подчинённой, чей профессиональный уровень я оценил на троечку. Главный аргумент был: «ну Вы же взрослый и умный мужчина, а она же — девочка!». Между прочим, «девочке» 36 лет!

А на другом конце полюса…

…британский актёр, обладатель двух «Оскаров» Майкл Кейн объявил о завершении карьеры. Между прочим, в 90-летнем возрасте. И не потому, что «устал и мухожук», а по причине эйджизма режиссёров. Те сволочи не дают ему, только-только вошедшему в пик актёрской формы, ролей ни Ромео, ни Гамлета, а всё подсовывают каких-то «стариков». Тогда как на первый план выходят «молодые красивые мальчики и девочки», пусть и бездари. О возрасте конкурентов и конкуренток он не сказал. Но вот 49-летняя Пенелопа Крус всё ещё проходит кастинги на роли милф, а не матрон…

В политике всё ещё хуже.

Вот этот 49-летний парламентарий…

…искренне полагает никем не признанную Чеченскую республику Ичкерию Джохара Дудаева суверенным государством, почти что членом ООН. И обвиняет Россию в «акте агрессии» против неё.

А вот эта 48-летняя «девочка»…

…не признаёт суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.

Ох, совсем не случайно сейчас в #США на предстоящих президентских выборах «в бой идут одни старики».

Потому что вот этот 45-летний республиканец, «надежда партии»…

…вчистую проигрывает по всем опросам 77-летнему харизматичому политику и бизнесмену, несмотря на три уголовных дела, возбуждённых против него удивительно «зрячей» американской Фемидой.

А вот этот почти 81-летний дедушка, и так уже самый старый президент #США, вынужден…

…идти не на заслуженный отдых, а на новые выборы. Потому что «альтернативы нет». Ибо его 58-летняя (!) нынешняя дублёрша и возможная преемница, Камала Харрис…

… вообще «не вдупляет» в международных делах. В 2022 году на Мюнхенской конференции по безопасности, превратившейся ввиду отсутствия россиян в абсолютный междусобойчик, она ухитрилась провалиться даже перед союзниками настолько феерично, что теперь в Белом доме ей не позволяют зачитывать вслух ничего сложнее меню праздничного ужина в День благодарения*.

* — собственно, всё это меню включает 4 пункта: индейка, запечённый картофель, тыквенный пирог и клюквенное желе.

Думаете, в России с демографическими трендами всё радикально иначе? Вряд ли: обилие «девочек» и «мальчиков» во всех сферах при дефиците взрослых наблюдается и у нас…

То есть, похоже, всё дело не в том, что «старики» буквально из последних сил цепляются за насиженные места в политике и управлении. А в том, что следующее поколение предпочитает оставаться «мальчиками» и «девочками» — по уровню знаний, компетенций и, главное, ответственности.

То есть, и после 2036 года Владимиру Путину оставаться «рабом на галерах»?

А если да, и Господь позволит дожить, вы сильно удивитесь?

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