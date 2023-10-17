Скандалы: «Я не убегаю, просто гастроли, просто концерты»

Новоиспеченные русские израильтяне разбежались по миру

Палестино-израильский конфликт обнажил не только проблемы мировой общественности, но и настоящие кровожадные лица наших звезд-перебежчиков. Записав пару слезливых сторис в Instagram* (соцсети META запрещены в РФ) и признавшись в любви к Израилю, некогда топовые знаменитости России вновь разлетелись по миру. С оговоркой: ради заработка.

Первым удивил подписчиков иноагент, комик Максим Галкин. В своих социальных сетях он выложил ролик, где сообщил о начале гастрольного тура. Муж Аллы Пугачевой планирует выступить на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании. Гастроли намечены вплоть до 5 ноября, к этому числу артист должен вернуться в Израиль, где продолжит гастрольный чес по стране.

В своем видеоролике Галкин рассказывает о том, какая прекрасная погода установилась в Израиле, и сетует, что поклонники обеспокоены — состоятся ли концерты артиста.

«Установилась у нас погода. Погода замечательная! Это редкий случай, когда о непогоде в Израиле узнали во всем мире. Из-за непогоды была отложена наземная операция в секторе Газа, по крайней мере, так нам объявили», — рассказывает он.

Впрочем, многие поклонники задаются вопросом: как же сможет Галкин выступать, когда его супруга Алла Пугачева вместе с детьми будет продолжать находиться в бомбоубежище.

Заслуженный артист РФ Сергей Рогожин иронично подмечает: «Сейчас самое время концерты давать и шутки шутить».

Впрочем, многие убеждены, что пара уехала на второй день конфликта, предположительно, в Болгарию. А все видеоматериалы, которые юморист выкладывает в Сеть, — «консервы». В Болгарии есть недвижимость у экс-супруга Аллы Пугачевой Филиппа Киркорова, кроме того, дом близкой подруги семьи — Лолиты Милявской.

У Галкина, Пугачевой и их детей имеется гражданство Кипра, а также недвижимость в этой стране. Не исключено, что Примадонна может отправиться с супругом на гастроли, взяв с собой сына Гарри и дочь Лизу.

Другой новоиспеченный израильтянин, иноагент-«патриот» Андрей Макаревич, уповая на заполненные залы в Лондоне и Германии, отправился выступать не куда-то, а в Арабские Эмираты, которые, к слову, в конфликте между Израилем и Палестиной поддерживают последних. Многим поклонникам артиста это не понравилось, но в своих социальных сетях он проигнорировал критику относительно выступления в ОАЭ, зато опубликовал много счастливых и радостных фотографий из закулисья, а 16 октября он должен вернуться в Израиль. Кроме того, Макаревич заявил о том, что «винтовку ему, к сожалению, не дадут».

«Я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю. Но я постараюсь чем-то быть полезным», — заверил музыкант.

А вот другому иноагенту, бывшему резиденту Comedy Club Семену Слепакову, повезло меньше — его гастроли запланированы только на март 2024 года. Актер с семьей живет в Тель-Авиве. 7 октября артист причислил себя к еврейской нации и пропал с радаров соцсетей. Многие предполагают, что комик также решил переждать военное столкновение где-нибудь за пределами новой родины. Возможно, даже в России. Поскольку в 2023 году юморист оплатил долг перед государством в размере 19 миллионов рублей, который набежал у него за сверхдоходы в 2021-м.

В России Слепаков считался одним из самых дорогих юмористов — его ценник за 40-минутное выступление на корпоративе начинался от 30 тысяч евро (2,7 миллиона рублей), однако, по информации Telegram-канала Mash, после эмиграции артист потерял значительную часть своих доходов. Он выступает в разных странах, но при этом получает скромные гонорары. До отъезда Слепаков зарабатывал 4,5-5 миллионов рублей за концерт, сейчас ему готовы платить 40 тысяч евро (2,5 миллиона рублей). Кроме того, музыкант внес изменения в райдер. Он отказался от русскоязычных водителей и телохранителей.

Сейчас Слепаков предлагает зрителям две концертные программы — «Сама козел» и «Квартира в Москве». Шоумен обещает не затрагивать вопросы политики и острые социальные темы.

Евгений Василенко

Оригинал материала: “Дейли Шторм”