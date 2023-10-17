Получен новый изотоп азота — 9N

Физики со всего мира наконец-то прояснили долгое время оспариваемую тайну – существование изотопа азота 9N. Этот новый изотоп вызвал бурное волнение среди научного сообщества, открывая двери к абсолютно новым возможностям и перспективам в различных областях науки и технологий.

Изотопы – это варианты атомов одного и того же элемента, отличающиеся по числу нейтронов в ядре. Открытие нового изотопа азота, имеющего массовое число 9, стало настоящим прорывом, так как доселе считалось, что существует только два его известных изотопа – 14N и 15N.

Получение этого нового изотопа азота 9N оказалось трудным и длительным процессом, требующим специальных методов и уникального оборудования. Однако упорство и настойчивость ученых привели их к заветному результату. Спектральные исследования, проведенные в лаборатории, позволили подтвердить существование этого изотопа и полностью определить его свойства.