 

Ученые обнаружили участки мозга, в которых возникает ощущение счастья

17.10.2023, 19:10, Разное
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Недавние исследования, проведенные при поддержке международной команды ученых, принесли новый взгляд на функционирование человеческого мозга. В результате изучения мозговых сканирований и анализа активности определенных областей головного мозга исследователи обнаружили наличие так называемых “зон счастья”.

Это удивительное открытие произошло благодаря использованию новейших технологий, которые позволяют с гораздо большей точностью проникнуть в недра самого сложного органа нашего организма. Ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (fMRI), чтобы изучить активность мозга участников исследования, когда они испытывали счастье.

В центре внимания исследователей оказались две области головного мозга – ядро аккумбенса и стриатум. Именно в них происходил значительный рост активности, когда участники испытывали сильное чувство счастья. Ядро аккумбенса играет выдающуюся роль в регуляции нашей мотивации и вознаграждения, тогда как стриатум отвечает за обработку усиливающих сигналов и удовольствия.


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