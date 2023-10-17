 

Ученые Университета Южной Австралии нашли связь между повышенным давлением и деменцией

17.10.2023, 18:59, Разное
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Ученые из Университета Южной Австралии выяснили, что у пожилых людей с нестабильным артериальным давлением увеличивается риск развития деменции и сердечно-сосудистых заболеваний. Их исследование, опубликованное в ScienceDirect, основано на наблюдениях за группой людей в возрасте от 60 до 80 лет, не страдавших патологическими когнитивными нарушениями. В течение эксперимента специалисты измеряли колебания артериального давления и жесткость артерий мозга, а также оценивали когнитивные функции испытуемых.

С возрастом артерии становятся жестче и теряют свою эластичность, что ограничивает нормальное кровообращение к сердцу и мозгу. Исследование показало, что у некоторых людей ригидность артерий проявляется в форме резких колебаний давления, особенно систолического (верхнего) давления. Эти колебания ассоциируются с ухудшением когнитивных способностей и повышенным риском деменции у пожилых людей.

Ученые отметили, что испытуемые с кратковременными изменениями артериального давления в течение нескольких часов или дней показывали более низкие результаты в тестах на память, логическое мышление, навыки и ориентирование в пространстве, что характерно для деменции.

Авторы исследования считают, что тщательный мониторинг артериального давления может служить инструментом для ранней диагностики деменции и сердечно-сосудистых заболеваний. Эти результаты подчеркивают важность поддержания стабильного артериального давления в пожилом возрасте.


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