Исследователи раскрывают возможные причины болезни Паркинсона, связанные с микробиомом кишечника

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17.10.2023, 18:58, Разное
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Болезнь Паркинсона, нейродегенеративное заболевание, которое вызывает разрушение нервных клеток, особенно тех, которые производят дофамин, до сих пор остается загадкой для медицины. Однако исследователи теперь предполагают, что одной из причин этой болезни может быть наш собственный кишечник.

Исследователи обнаружили, что некоторые микроорганизмы в кишечнике человека производят вещества, которые могут повреждать нервные клетки. Например, продукт метаболизма бактерии Streptomyces venezuelae может вызывать паркинсоноподобные симптомы и разрушать нейроны, вырабатывающие дофамин. Эти новые результаты дают новое понимание роли микробиома в болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваниях.

Хотя генетические изменения играют роль в заболевании Паркинсона, 90 процентов случаев этой болезни не имеют четкой генетической связи. Возраст также является фактором риска, но точные процессы старения, которые могут привести к болезни Паркинсона, неизвестны. Исследователи также рассматривают влияние факторов окружающей среды, таких как пестициды и вирусы.

Тем не менее, кишечная флора и микробиом человека также подозреваются в развитии болезни Паркинсона. У пациентов с этой болезнью обнаружено различное сочетание микробов в кишечнике по сравнению с здоровыми людьми. Метаболиты, продукты метаболизма микроорганизмов, также могут атаковать нейроны, производящие дофамин.

Исследователи провели тесты с метаболитами бактерии Streptomyces venezuelae и надеются, что эти данные позволят понять, какие метаболиты вредны и как они синтезируются, чтобы сравнить их с микробиомом человека.


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