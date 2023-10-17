Эксперт Мокеев рекомендует отключить автоматический поиск Wi-Fi-сетей

Исключение автоматического поиска Wi-Fi-сетей может продлить срок службы вашего смартфона от одной зарядки. Эту полезную рекомендацию предоставил Никита Мокеев, эксперт в области информационных технологий и один из основателей блога Pchinka blog, пишет РИА Новости.

Мокеев утверждает, что выключение нескольких функций на телефоне может привести к экономии до 10% заряда в день. Это особенно актуально для смартфонов, которые находятся в эксплуатации уже несколько лет.

Среди функций, которые эксперт рекомендует выключить, включая автопоиск Wi-Fi-сетей, автозапуск приложений, виброотклик и другие. Кроме того, Мокеев советует также выключить системный сервис печати.

Он поясняет: “Эта настройка постоянно ищет принтеры, чтобы можно было быстро распечатать необходимый документ. Раньше ее нужно было включать вручную, но разработчики решили, что она должна быть включена по умолчанию.”

Согласно Мокееву, для новых устройств эти рекомендации не имеют особого смысла, так как их аккумуляторы еще не износились. Однако для смартфонов, которым уже два года и более, они могут оказаться полезными.