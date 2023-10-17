 

Эксперт Мокеев рекомендует отключить автоматический поиск Wi-Fi-сетей

17.10.2023, 18:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Исключение автоматического поиска Wi-Fi-сетей может продлить срок службы вашего смартфона от одной зарядки. Эту полезную рекомендацию предоставил Никита Мокеев, эксперт в области информационных технологий и один из основателей блога Pchinka blog, пишет РИА Новости.

Мокеев утверждает, что выключение нескольких функций на телефоне может привести к экономии до 10% заряда в день. Это особенно актуально для смартфонов, которые находятся в эксплуатации уже несколько лет.

Среди функций, которые эксперт рекомендует выключить, включая автопоиск Wi-Fi-сетей, автозапуск приложений, виброотклик и другие. Кроме того, Мокеев советует также выключить системный сервис печати.

Он поясняет: “Эта настройка постоянно ищет принтеры, чтобы можно было быстро распечатать необходимый документ. Раньше ее нужно было включать вручную, но разработчики решили, что она должна быть включена по умолчанию.”

Согласно Мокееву, для новых устройств эти рекомендации не имеют особого смысла, так как их аккумуляторы еще не износились. Однако для смартфонов, которым уже два года и более, они могут оказаться полезными.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / В России построят гигантский храм, чтобы доказать существование Иисуса Христа. Это поможет отличить людей от демонов.

18.10 / Ученые опубликовали новую теорию происхождения человека

18.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Учебный процесс фактически приостановлен

17.10 / Ученые раскрыли механизм,лежащий в основе тяги к жирной пище

17.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия вышла из договора о запрете ядерных испытаний

17.10 / Скандалы: Возвращенец Михаил

17.10 / Скорость таяния ледников Гренландии увеличилась на 10% за 20 лет

17.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Часть заложников ХАМАС были убиты израильскими силовиками

17.10 / Скандалы: Деньги – в ДОМ

17.10 / Ковид вызывает воспаление в мозге собак без симптомов-исследование

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика