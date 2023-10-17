 

Вместо дома по барам: Сергей Жуков перед родами жены бросил якорь в другом городе

17.10.2023, 18:45, Разное
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Из кумира молодежи артист постепенно превратился в звезду эпохи и влиятельного предпринимателя, который владеет барами в разных уголках страны. В 2016 году
любимый россиянами солист “Руки Вверх!” пытался открыть точку и в Екатеринбурге, но в тот момент попытка не увенчалась успехом. Сейчас же Сергей Жуков вновь запускает в столице Урала тематическое заведение и уже бросил там якорь.

Местечко для любителей 90-х и 00-х будет называться “Руки Вверх! Бар”. Оно готовится к открытию здании клуба, являвшегося для каждого екатеринбуржца без преувеличения легендарным местом, сообщает URA.RU.

Запуск бизнеса запланирован на конец этого октября. На сей раз Сергей Жуков подстраховался и открывает бар не один.

В паре с ним действует Павел Чесноков, который имеет огромный опыт именно в ночных увеселительных заведениях и когда-то основал крупнейшую сеть таковых в России. Пресс-служба Жукова утверждает, что это будет не просто бар, посвященный творчеству этой группы, но и местом, которые станет культовым для всех любителей 90-х.

Атмосфера лихого времени будет представлена в полной мере, от интерьера и игрушек до меню и музыки. При этом бар будет достаточно большим и сможет принять тысячу человек единовременно. Как мы уже говорили, подобная идея была у Сергея Жукова несколько лет назад и тоже в Екатеринбурге. Однако певец что-то не поделил с партнерами и разорвал с ними отношения — проект оказался заморожен.

Что любопытно, именно сейчас жена артиста Регина Бурд находится в интересном положении и готовится родить уже четвертого ребенка. Очевидно, что бизнес-амбициям столь крупного артиста не смог помешать этот факт. С другой стороны, его и без того большая семья расширяется, и это, без сомнений, является серьезным поводом и для расширения бизнеса. Так что, оставив жену в городе одну и разъезжая по собственным барам, Сергей Жуков, тем не менее, работает в том числе на ее благо.


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