«Невозможность» договориться с Россией, это лишь оправдание для поставок оружия на Украину

Депутат АдГ в Баварии Райнер Ротфусс не признаёт утверждения о том, что с Путиным якобы нельзя договориться. В интервью Deutschland Kurier он поясняет, что такие высказывания лишь демонизируют Россию и служат оправданием для поставок оружия. АдГ Баварии вместо этого выступает с мирной инициативой. Немцам Ротфусс предлагает задать себе вопрос: сколько ещё людей, украинцев и русских, должно умереть, чтобы Германия, наконец, взялась за переговоры?

Райнер, в мае этого года ты предложил мирную резолюцию на партийном съезде АдГ Баварии. В чём состоит суть этой резолюции?

РАЙНЕР РОТФУСС, депутат АдГ Баварии: Эта резолюция была принята 95 процентами голосов членов партии, это подтвердило руководство съезда. Так что это было подавляющее большинство голосов. Бавария не является ответственной за такие политические вопросы, международные конфликты, внешнюю политику и так далее. Тем не менее для нас, АдГ Баварии, было важно подать этот сигнал: у Баварии со времён Франца Йозефа Штрауса были самые интенсивные контакты с Россией. У земельного парламента есть партнёрство с Москвой, и именно эти каналы надо использовать сейчас, чтобы найти пути для переговорного решения в этой войне, которая, вероятно, унесла жизни уже сотен тысяч людей.

Такая важная федеральная земля, как Бавария, — я хочу сказать, что мы, к примеру, на 50 процентов больше Австрии — мы не можем просто заявить: знаете, мы за это не отвечаем. Однако именно это сейчас и делает правительство Зёдера. И, разумеется, оно не отреагировало на нашу мирную резолюцию. И всё же для нас, АдГ Баварии, очень важно, что мы подали этот сигнал, потому что этого ожидают и граждане, избиратели. Я думаю, со временем история покажет, как разные силы позиционировали себя.

Мы единственная сила, которая абсолютно ясно заявляет: поставками оружия эту войну не выиграть и не решить конфликт, который стоит за этой войной и который развивался на протяжении десятилетий. Каждая война в истории всегда заканчивалась своего рода переговорным решением. Это значит, вопрос в том — и это вопрос в том числе этического, морального свойства, который мы, немцы, должны задать себе, — сколько ещё людей, украинцев и русских, должны умереть, пока мы, наконец, не начнём вести переговоры.

А эти аргументы, что с Путиным нельзя договориться, — я их не приемлю, потому что, естественно, всё выглядит так, если мы выстраиваем абсолютно демонизирующее отношение: с русскими, с Путиным вообще невозможно вести переговоры. В итоге кажется оправданным, что единственный путь, который остаётся, — это поставлять оружие. Но я всегда говорю людям, которые выступают за оружие: а вы бы сами пошли на фронт, чтобы вас там разорвало в окопах? Потому что мы постоянно получаем видео, они бойко распространяются через Telegram, — о том, какие жуткие там идут бои.

И, я думаю, сейчас действительно самое время для АдГ заработать больше влияния, в том числе на федеральном уровне. И это можно осуществить. Тино Хрупалла представляет тут довольно крепкую силу за переговоры. Фракция в бундестаге, в которую я также вхожу с марта, уже тоже выступила с инициативой, в которой совершенно ясно излагаются аргументы, почему переговорное решение важно. Надо направить мирные миссии — одну в Киев, одну в Москву. Должно быть произведено расформирование войск. Нужно прекращение огня как минимум на 90 дней для возможности проведения дальнейших переговоров. И должно быть наблюдение ОБСЕ за этим мирным процессом. Всё это было чётко изложено. Но, конечно же, реакцией других партий стали насмешки и ехидство, презрение в отношении АдГ.

Когда мы выносим предложение по какому-либо конфликту, по какой-нибудь проблеме, всегда начинают говорить, что мы всё инструментализируем. Простите, а что тогда должна делать политика, если не поднимать проблемные вопросы и не предлагать решения? Именно это мы и делаем. Но другие партии, разумеется, знают, что население на нашей стороне. Ещё в мае 2023 года 56 процентов людей в Германии, по опросам, поддерживали необходимость более интенсивных усилий в сфере дипломатии.

А партии, что делают они? Все, кроме АдГ, говорят… Хорошо, Левая партия тоже время от времени выступает за то, чтобы конфликт был урегулирован путём переговоров. Но все остальные говорят: переговоры — не способ решения, только поставки оружия. Это полностью противоречит тому, что было принято в Германии на протяжении десятилетий. Каждый говорил: мы всегда должны стараться предотвращать войны, сначала вести переговоры, и только если ничего не выходит, последнее средство, которое остаётся, — это применение военной силы.

Дата публикации 16 октября 2023 года.

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