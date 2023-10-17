Мнение: Поляки грабят Газпром, счёт США за грабёж Сирии и мировой рост потребления нефти

1. Власть в Польше после выборов, возможно, сменится (если оппозиционные партии сформируют коалицию). Однако правившая до сих пор русофобская партия ПиС уже успела немного украсть (ссылка):



Польша снова обокрала Россию, изъяв долю Газпрома из проекта «Ямал-Европа».

Польша и Россия через свои газовые компании владели этим участком газопровода в доле 51,18% на 48,82%. И вот эти 48,82% польские власти отобрали у российского «Газпрома» в пользу европейской компании. Фактически же газопроводом будет управлять польская компания PGNiG через различные дочерние организации (источник: РБК).

Газопровод «Ямал-Европа» был важнейшим инфраструктурным проектом для европейских потребителей с 1999 года. Его пропускная способность составляла около 33 млрд кубометров «голубого топлива» за год, что являлось неким балансом межу Северными потоками и южными газотранспортными системами. Газ в Европу поставлялся прямо от российских месторождений в сторону Торжка (здесь начинается газопровод) через Беларусь и Польшу в Германию. Длина польского участка составляет 683 километра, на всей протяженности расположено 5 компрессорных станций, а всю инфраструктуру за свои деньги строил Газпром.

Однако подобные польские меры можно назвать отчаянными — они просто лишили отобрать трубу у российской компании без всяких компенсаций, хотя «Ямал-Европа» уже полноценно не выполняет свои функции, ибо в ответ на введенные поляками санкции, Россия уже давно ввела ответные блокирующие санкции против EuRoPol GAZ.

Полагаю, удивляться тут совершенно нечему. Европейцы — враги, причём враги грязные, аморальные. Поэтому остаётся только пожать плечами: как же ещё вести себя полякам, если не по-польски? Россия продолжит строить трубопроводы в Индию и Китай, также будет потихоньку наращивать использование газа внутри России. Главный урок, который мы должны извлечь — не надо вести с европейцами никаких серьёзных дел, это глупо и невыгодно.

2. Впрочем, Польша – это всего лишь миньон главного мирового грабителя, США. Вот один из наиболее ярких примеров продолжающегося американского грабежа (ссылка):



Сирия выставила счет США за похищенную нефть

Сирия осуждает действия оккупационных сил США и требует положить конец незаконному американскому военному присутствию на своей территории, – заявил постпред республики при ООН Бассам Саббаг.

“Сирия обращает внимание международного сообщества на систематическое разграбление своих природных богатств Соединенными Штатами, – подчеркнул дипломат. – Наше правительство требует от США компенсации за похищенные нефтяные ресурсы и пшеницу”.

По словам Саббага, сирийская сторона оценивает нанесенный США за последние годы экономический урон в $115 млрд.

“Мы считаем, что Совбез ООН должен привлечь к ответственности США и заставить их компенсировать потери сирийскому населению, которое нуждается в продовольствии и топливе”, – подчеркнул постпред.

Дамаск, заявил он, требует возвращения под суверенитет сирийского государства захваченных нефтегазовых месторождений и прекращения поддержки Вашингтоном сепаратистских формирований на северо-востоке Сирии.

США, конечно, в таких категориях вообще не мыслят: они крадут сирийскую нефть просто потому, что могут это сделать. Однако поддерживать войну в Сирии, на Украине, в Палестине и в других горячих точках — дорогое удовольствие, а финансовая система современных США отнюдь не так прочна, как 20-30 лет назад.

3. Эксперты ОПЕК констатируют, что попытка снизить потребление углеводородов провалилась. В ближайшие пару десятилетий человечество будет отчаянно нуждаться в нефти (ссылка):

ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть до 2045 года, несмотря на зеленую повестку.

Потребление нефти вырастет на 16% в течение следующих двух десятилетий и достигнет 116 млн баррелей в день в 2045 году, что примерно на 6 млн в день больше, чем прогнозировалось ранее, говорится в докладе ОПЕК.

Автомобильный транспорт, нефтехимия и авиация будут стимулировать рост. Индия демонстрирует самый большой рост, увеличив свое потребление более чем вдвое — почти до 12 млн баррелей в день, за ней следует Китай с приростом в 4 млн баррелей в день, или 26%.

Запад пересматривает зеленую повестку, поскольку их правительства сталкиваются с тем, что «избиратели истощены инфляцией», пишет Bloomberg.

Великобритания в прошлом месяце отложила запрет на продажу бензиновых автомобилей. Энергетические компании BP Plc и Shell Plc снова сосредоточили внимание на своем традиционном нефтегазовом бизнесе после экспериментов с более быстрым переходом на ВИЭ.

Китай, – ведущая экономика мира, – в этом году импортировал на 14,6% больше нефти, чем в прошлом. И это при том, что Китай – это сформировавшаяся индустриальная страна, с ограниченными, хотя всё ещё довольно большими резервами для промышленного роста. Что уж говорить о тех странах, которые только идут по пути индустриализации, такими как огромная Индия или страны Африки. Естественно, по мере развития у них будет развиваться колоссальный аппетит на нефть, а также на уголь и газ.