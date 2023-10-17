Рупор кремлевской пропаганды: Партия Качинского теряет власть в Польше

Итоги выборов в Польше.

«Право и Справедливость» — 35,38%;

«Гражданская платформа» — 30,70%;

«Третий путь» — 14,40%;

«Новые левые» — 8,61%;

«Конфедерация» — 7,16%.

Формально победила партия Качинского, но фактически победил Туск, который хочет собрать коалицию, которую поддерживает Брюссель.

Тем не менее Дуда хочет поручить собрать коалицию партии Качинского, что возможно, если он сможет перекупить одну из партий оппонентов. Если же не сможет, то партия Качинского потеряет власть и политика Польши претерпит ощутимые изменения. Нам тут обольщаться не следует – одних упоротых сменят другие упоротые.

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