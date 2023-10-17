Скандалы: Игра «Что? Где? Когда?» закончилась скандалом

Звездный знаток объявил об уходе из клуба после конфликта с ведущим

В четвертой игре осенней серии интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» между магистром, генеральным продюсером телекомпании «Игра-ТВ» Андреем Козловым и ведущим программы Борисом Крюком возник конфликт из-за незачтенного команде ответа на вопрос. Знаток вступил в спор с ведущим, обвинил его в несправедливом решении и в сердцах покинул игру.

Магистр и ведущий поссорились из-за вопроса о лондонском канале

Вызвавший конфликт вопрос стал финальным в игре команды Козлова. До него счет составлял 5:4 в пользу телезрителей. Против знатоков играл Александр Иншаков из Санкт-Петербурга.

Господин Козлов, вы уже знаете, что в 19-м веке в Англии лодки по каналам тянули лошади. (…) Для этого даже делали специальные мосты. Продолжим тему. На канале Ридженс в Лондоне есть много тоннелей шириной 4-5 метров, а в длину — до нескольких сотен метров. Когда лодка подплывала к такому тоннелю, лошадей распрягали и прибегали к помощи двух специально обученных людей. Внимание, вопрос. Как именно эти люди помогали лодкам пройти этот тоннель?

Борис Крюк, Ведущий «Что? Где? Когда?»

Ответ на вопрос дал сам Козлов. «Лошадей распрягали, и два человека, они никуда не могли деться, они могли только сесть в лодку, другого варианта у них просто нету, потому что это ж канал и там идет… (…) Есть разные возможности, можно, например, если лодка достаточно…» — начал отвечать магистр. Однако ведущий прервал его и попросил ответить более конкретно.

Когда уже лошадей распрягли, прибегали к помощи двух специально обученных людей. Лодку нужно было тянуть в любом случае. Но для того, чтобы ее тянуть, есть разные варианты. Можно, например, бросать груз типа якоря. Один бросает, другой тянет, лодка перемещается. Если лодка достаточно широкая, один может стоять с одной стороны, другой — с другой, и эту лодку вот так вот проталкивать по этому каналу. Я бы сказал тут, что здесь кому как больше нравится

Андрей Козлов, Магистр «Что? Где? Когда?»

Озвучивая правильный ответ, Крюк заявил, что в Лондоне специально обученные люди помогали лодке «буквально пройти тоннель». «Два человека ложились поперек лодки и ногами отталкивались от стен тоннеля», — заявил ведущий программы, показав соответствующее фото. Он не засчитал команде Козлова ответ. Таким образом знатоки проиграли телезрителям со счетом 4:6.

Козлов назвал решение Крюка несправедливым

Козлов не согласился с вердиктом Крюка и начал бурно возмущаться. «Это несправедливо. Извините, пожалуйста, но это на самом деле несправедливо. Какая разница, руками или ногами? Он ногами отталкивается, а кто-то руками отталкивается, какая разница?» — раскритиковал знаток решение ведущего. Крюк, в свою очередь, заявил, что Козлов в своем ответе не упомянул ничего про людей, которые отталкивались руками.

Это предельно несправедливо! Вот бывает несправедливость, но это как раз, что ногами отталкиваются от стены, что руками продвигаются, разницы нет совершенно никакой. Вы здесь неправы

Андрей Козлов, Магистр «Что? Где? Когда?»

Защитник интересов знатоков Андрей Черемисинов вступился за Козлова, указав, что его ответ был правильным. Однако ведущий не согласился и с ним. Козлов продолжил спор, но Крюк настаивал на том, что тот не предоставил верного ответа. В итоге магистр встал из-за стола и преждевременно покинул игру. Члены его команды остались на месте.

«Всего доброго, господин ведущий. Мне очень печально. Очень печально, потому что это настолько несправедливо, что даже не о чем говорить! Вообще не о чем говорить!» — заявил Козлов перед тем, как выйти из Охотничьего домика, где снимается игра. В ходе перепалки он также заявил, что сезон для него «заканчивается навсегда».

Александр Друзь поддержал Козлова

Андрей Черемисинов по итогам игры присудил Козлову «Хрустальный атом», достающийся лучшему знатоку выпуска. «Господин Черемисинов, ну это вообще какое-то безобразие, честно говоря. [Михаил] Скипский тянул всю игру, Козлов повел себя неприлично, и вы даете ему «Хрустальный атом». Я с вами категорически не согласен», — отреагировал ведущий.

В интервью после игры магистр Александр Друзь заявил, что Козлов правильно назвал принцип передвижения лодки по каналу. «По идее, принцип передвижения по этой штуке, по тоннелю, по каналу, был назван правильный. Не конная тяга, а человеческая», — прокомментировал он ситуацию.

Магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев не стал вставать на чью-либо сторону, но уточнил, что, по его мнению, ведущий игры в подобных ситуациях имеет право на свое решение. Кроме того, он заявил, что в играх с командой Козлова подобные конфликты периодически случаются.

С Козловым в игре неоднократно возникали другие конфликты

Андрей Козлов известен своим вспыльчивым характером. В играх магистр нередко открыто отчитывал своих сокомандников. «Володя, какого хера? Зачем тебе давать такой узкий ответ, я тебя спрашиваю?» — к примеру, раскритиковал он знатока Владимира Молчанова в зимней серии 2007 года. Сам магистр, высказываясь о своей склонности к гневу, в шутку называл своих подчиненных мазохистами, а самого себя — подонком.

Осенью 2016 года в «Что? Где? Когда?» возникла перепалка между Козловым и Ровшаном Аскеровым (включен Минюстом России в реестр иноагентов). Аскеров утверждал, что видел, как Козлов подсказал игрокам за столом, в результате чего в качестве ответа на вопрос была дана версия, которая даже не обсуждалась за столом. Козлов, в свою очередь, назвал своего оппонента подлецом.

А я и здесь молчать не буду. Ровшан, вы — подлец. Что я могу сделать, вы — подлец. Ровшан просто ревнует, что ребята играют, а он — нет. Ровшан, я с вами больше не буду разговаривать

Андрей Козлов, Магистр «Что? Где? Когда?»

Кроме того, Козлов спорил относительно ответов и с создателем передачи и ее бывшим ведущим Владимиром Ворошиловым. Знаток также признавался в интервью, что они с Ворошиловым «могли орать друг на друга страшно».

Маргарита Щигарева

Оригинал материала: “Лента.ру”