 

Россия нашла применение водорослям в безотходной технологии

17.10.2023, 18:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В РФ было обнаружено новое применение водорослям в контексте безотходных технологий. Водоросли известны своей быстрой регенерацией и способностью аккумулировать большие количества питательных веществ.

Вместе с защитой окружающей среды и минимизацией отрицательного воздействия на нее, современные нормы и стандарты стимулируют компании и инновационные стартапы искать новые, более устойчивые способы производства и переработки материалов. В частности, водоросли становятся все более популярным и перспективным направлением в этом процессе.

Водоросли оказываются идеальным решением для создания безотходных технологий по ряду причин. Во-первых, они обладают способностью быстрой регенерации, что позволяет использовать их на протяжении длительного времени без причинения вреда окружающей среде. Во-вторых, водоросли способны аккумулировать значительные количества питательных веществ, таких как углерод, азот и фосфор. Это делает их ценным источником для производства удобрений и питательных субстратов, что, в свою очередь, позволяет уменьшить использование традиционных, искусственных удобрений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Ученые опубликовали новую теорию происхождения человека

18.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Учебный процесс фактически приостановлен

17.10 / Ученые раскрыли механизм,лежащий в основе тяги к жирной пище

17.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия вышла из договора о запрете ядерных испытаний

17.10 / Скандалы: Возвращенец Михаил

17.10 / Скорость таяния ледников Гренландии увеличилась на 10% за 20 лет

17.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Часть заложников ХАМАС были убиты израильскими силовиками

17.10 / Скандалы: Деньги – в ДОМ

17.10 / Ковид вызывает воспаление в мозге собак без симптомов-исследование

17.10 / С дочкой любимой – сын Елены Яковлевой обнародовал личную жизнь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика