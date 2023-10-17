Все кончено? Муж-иноагент Галкин встал Пугачевой поперек горла

Однако муж-иноагент, очевидно, встал ей поперек горла, влетев в передрягу с нарушением российского законодательства. Неужели все кончено с разговорами о возвращении Аллы Пугачевой, той светлой и непорочной дивы, которую безмерно обожал народ СССР и России?

Как передает телеканал “360”, Головинский суд Москвы объявил, что Максиму Галкину* впервые в жизни придется заплатить за нарушение иноагентского законодательства до полусотни тысяч рублей штрафа. Все дело в том, что пародист проигнорировал правила о подотчетности всякой работы иностранных агентов в России и попросту не представил его, сообщает vse42.ru.

Протокол был составлен и направлен в суд, о чем и сообщили его представители. Дата заседания по административному делу по ст. 19.34, ч. 2 на данный момент неизвестна. Максим Галкин* пополнил список иностранных агентов чуть больше года назад: юмористу предъявляли финансирование со стороны Украины, апелляция со стороны шоумена осталась безуспешной, уточняет интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Любопытно, что его жена, Алла Пугачева, в подобном замешена не была.

Напомним, Максим Галкин* после февральских событий 2022 года неожиданно заговорил о своих приоритетах относительно ситуации, а вскоре покинул страну. Вместе с ним в Израиль улетела и его жена Алла Пугачева, несмотря на то, что никаких спорных заявлений не делала.

* — признан в России иностранным агентом на основании решения Минюста.