Первая в Якутии цифровая проходная прекратила работать, после того как на валидаторе запустили Doom

В Якутске работа местной администрации остановилась после того, как в ней установили первую в республике цифровую проходную с биометрическим валидатором.

Само оборудование, смонтированное иностранными специалистами, поначалу работало исправно, но проблемы начались после вмешательства местного системного администратора.

Согласно традиции, принятой в российских регионах, работы хотели завершить в День Великой Октябрьской социалистической революции, однако наладчики из Москвы так и не поняли, почему он празднуется в ноябре, и приехали на месяц раньше.

Первое время после установки проходной всё работало хорошо, однако в понедельник, 16 октября, прибывшие на работу чиновники увидели, что возле пропускного пункта скопилась толпа людей. Оказалось, что штатный компьютерный специалист городской администрации смог запустить на валидаторе игру Doom.

Поскольку постоянная память считывателя защищена, реализовать сохранения пока не удалось и штат мэрии соревнуется, кто пройдёт больше уровней подряд с одной попытки, записывая достижения в турнирную тетрадку. Рекорд пока принадлежит главе администрации – он дошёл до уровня E2M6 в эпизоде The Shores of Hell. В ближайшее время чиновники намерены вновь вызвать наладчиков из Москвы, чтобы они помогли сделать сохранения.

—