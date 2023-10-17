С кенгуру устроив бой, спас собаку — он герой?

Если бывший австралийский полицейский, причем владеющий боевыми искусствами, бьет кенгуру, то такой поступок вызывает разногласия среди пользователей TikTok и Reddit. Правда, животное ростом 7 футов, то бишь больше двух метров. К тому же самец, пытавшийся утопить собаку Мика Молони.

Об этом происшествии в Милдьюре, что в австралийском штате Виктория, Молони поведал ресурсу 7 News. Дескать, он гулял вдоль реки Мюррей и вдруг заметил, что одной из его собак, Хатчи, нигде нет. При этом другие его собаки вели себя необычно тихо и не решались заходить в реку, что было необычно для его питомцев, с их «водным» образом жизни. Бывший полицейский рассказал:

«Я увидел кенгуру… с руками в воде, который просто смотрел на меня».

На сопроводительном видео, снятом на смартфон австралийца, видно, как Молони приближается к сумчатому, который держит его собаку в воде, а та с любопытством смотрит на него. И тут бывший полицейский ведет себя, как при задержании преступника. Только вместо предупреждения о выстреле кричит самцу:

«Я собираюсь проткнуть тебе голову!»

А затем он приказывает сумчатому отпустить его собаку. Однако осел кенгуру «отказывается», вынуждая владельца домашнего животного ударить зверя, что заставило того отшатнуться в явном замешательстве. Но здоровенный самец пребывал в этом состоянии лишь доли секунды и нанес в ответ ощутимый удар когтистой лапой. При этом телефон Молони летит в воду, на экране видна какая-то муть и он, как в фильме ужасов, чернеет.

Все это время «межвидовая» драка продолжается в темноте, пока австралиец не забирает свой телефон, который показывает, что Хатчи благополучно выбрался на берег. Клип заканчивается тем, что Молони тоже возвращается на берег, гогоча над нелепостью своего положение.

Несмотря на свой опыт в борьбе джиу-джитсу, бывший полицейский заявил, что его навыки были неэффективны против животного, которое, по-видимому, превзошло его в смешанных боевых искусствах сумчатых. К счастью, и Молони, и его собака остались после «удара» (драки) практически невредимыми.

«Я получил несколько (царапин). Мое предплечье мучило меня большую часть дня».

А что же читатели? Похоже, многие диванные эксперты по дикой природе поддержали кенгугуру, обвиняя Молони в том, что он позволил своим собакам загонять животное в воду, а сторонники бывшего полицейского оправдывали его, утверждая, что тот должен поблагодарить свою счастливую звезду, что он и его собака всерьез не пострадали:

— Если бы вы держали свою собаку под контролем, всей этой ситуации можно было бы избежать!

— Кенгуру защищался, и это правильно.

— Это его научит. Не позволяйте своим собакам гоняться за дикой живностью!

— Я видел, как 6-футовый (1,8-метровый) кенгуру напал на двух охотничьих собак, это убило бы их обоих, если бы хозяин не подплыл к нему. Тот стоял на одной, а другого макал вверх и вниз, как дикая стиральная машина.

— Отступление [кенгуру] к воде — это инстинкт выживания, позволяющий избежать нападений динго.

— Они могут и будут утопить того, кого считают хищником, так что этот чувак определенно спас жизнь своей собаке.

Несмотря на свою внешность травоядного, кенгуру являются грозными бойцами. Известно, что помимо утопления хищников, звери, вырастающие больше двух метров в высоту и весящие почти 200 фунтов (90 кг), боксируют передними лапами, стоя на хвостах и ​​нанося жестокие удары двумя ногами.

Источник информации и фото: nypost.com

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