Мнение: Деньгам свидетелей «приделали ноги»?

Вчера был в Хамовническом суде. Где должен был начаться судебный процесс по делу Павла Врублевского, о котором рассказывал еще в ноябре прошлого года.

Что известно про это дело. В марте 2022 года МВД бодро отрапортовало, что обезвредило группировку интернет-мошенников, которые за последние два года вывели в теневой оборот порядка четырех миллиардов рублей.

Пока шло расследование ущерб от преступления скукожился до 500 тыс. рублей. Да и то, выясняется, практически все пострадавшие не пострадали. Потому что когда они обратились в банк, что их развели мошенники, всем им вернули деньги. Не банк вернул, а процессинговая компания.

В общем, мне интересно, как обвинение будет сводить с концами, поэтому-то и пошел в суд.

Но процесс вчера не начался. Потому что впопыхах забыли доставить из СИЗО «Матросская тишина» в суд Павла Врублевского.

А еще мне интересна судьба денег, изъятых во время обысков у свидетелей, проходящих по этому уголовному делу.

К примеру, 10 марта 2022 года около шести утра оперативники и следователи нагрянули с обыском к предпринимателю, специалисту в области кибербезопасности Дмитрию Артимовичу.

В ходе обыска у Артимовича ничего интересного для расследования дела Врублевского не нашли. Но непрошенных гостей заинтересовал сейф, в котором хранились 875 юаней, 50 тыс евро . и около 100 тыс. долларов.

Деньги изъяли. И вот уже полтора года свидетель Артимович пытается вернуть свои деньги.

Безуспешно. И это притом, что изъятые деньги не признаны вещественными доказательствами. Они просто лежат в МВД. Или уже не лежат? Им уже давно «приделали ноги».

К слову, Дмитрий Артимович продолжает заниматься просветительством.

В июле прошлого года вышла его книга «Я – хакер!».

Вдохновленный успехом этой книги, Артимович написал еще одну.

На этот раз о мошенничестве в интернете и как защититься от мошенников, как уберечь свои банковские карты от интернет-негодяев.

В общем, продолжаю следить и за уголовным процессом над Павлом Врублевским. И за судьбой денег, изъятых у свидетеля Артимовича.

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