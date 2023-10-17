 

Apple представит три новых модели iPad уже 17 октября

17.10.2023, 16:35, Разное
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Компания Apple готовится к анонсу трех новых моделей iPad 17 октября, как пишет портал Supercharged. Это первый выпуск планшетов от Apple с октября 2022 года, когда они представили iPad Pro с чипом M2 и обновленный iPad 10-го поколения.

На этот раз Apple сосредотачивается на представлении новых версий iPad mini, iPad Air и iPad 11-поколения, сохраняя дизайн предыдущих моделей. Самое важное обновление заключается в апгрейдах железа. iPad Air будет оснащен чипом M2, а iPad mini получит чип Apple A16 Bionic. Кроме того, компания исправит “эффект желе”, который критиковали пользователи в iPad mini 2021.

О нововведениях в iPad 11-поколения пока нет информации. Подчеркнуто, что Apple не будет устраивать полноценное мероприятие для представления новых продуктов. Вместо этого она разместит анонсы на своем веб-сайте в виде пресс-релиза, вдохновленные предыдущими подобными публикациями, такими как iPad Pro с чипом M2, чипы M2 Pro и M2 Max, ноутбуки Macbook Pro и другие.


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