Московский бюджет выделяет 95 млрд рублей на восстановление Донецка и Луганска

В ближайшие три года в Московском бюджете предусмотрены субсидии на сумму 95 млрд руб. для восстановления Донецка и Луганска, согласно проекту бюджета столицы, о котором пишет РБК.

На восстановление Донецка и Луганска в 2024 году запланировано выделить 35 млрд рублей, а в 2025-2026 годах по 30 млрд рублей в каждом году. Эти средства будут распределяться через Московский департамент капитального ремонта.

Также в проекте бюджета на 2024-2026 годы учтена госпрограмма по восстановлению и социально-экономическому развитию четырех присоединенных к РФ регионов. Общий объем программы на три года составит 653,5 млрд рублей, включая 232,9 млрд рублей на 2024 год. Согласно этой программе, 62,3 млрд рублей должны быть выделены из бюджетов самих регионов.

По плану, к концу 2024 года восстановление инфраструктуры должно быть проведено в 96 населенных пунктах Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Запорожской и Херсонской областях. Из этой суммы, 42 населенных пункта находятся в ДНР и 36 – в ЛНР.