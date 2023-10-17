 

В РФ разрабатываются имплантаты, растворяющиеся в организме

17.10.2023, 15:40, Разное
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В РФ научные исследователи смогли достичь значительного прорыва в области медицины, представив впервые в мире растворимые в организме импланты. Это новшество открывает потенциал для трансформационных изменений в области здравоохранения, обеспечивая инновационные и эффективные методы лечения различных патологий.

Работающие на основе биоматериалов, такие импланты обладают удивительной способностью плавно и без вреда распадаться в организме после выполнения своей функции. Это позволяет избежать дополнительных хирургических процедур по их удалению и минимизирует возможные осложнения, связанные с длительным нахождением посторонних материалов в организме.

Разработка растворимых имплантатов исключительно инновационна и требовала совместных усилий научной и медицинской общественности. Одна из главных проблем, которую удалось преодолеть, заключалась в разработке биоматериалов, обеспечивающих не только потребляемость организмом, но и достаточную прочность во время функционирования.


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