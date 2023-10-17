 

Подробности пластики Кати Лель утекли в Сеть: что она с собой сделала

17.10.2023, 15:15, Разное
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В памяти многих российских слушателей образ Кати Лель закрепился еще в начале нулевых. Большая часть публики запомнила ее как молоденькую певицу со светлыми волосами и нежным голосом. Однако артистка на сцене уже долгие годы, и за это время многое изменилось. Впрочем, даже сейчас, в свои 49 лет, исполнительница прекрасно выглядит. Пластический хирург Дмитрий Зимин уверен, что своим роскошным внешним видом Катя Лель обязана не только матушке-природе, но и специалистам.

Врач проанализировал снимки певицы и поделился своим мнением. По словам эксперта, лицо артистки всегда было довольно объемным, а с возрастом это лишь усилилось. Однако отсутствие природной худобы в данном случае пластических хирург считает плюсом.

В беседе с порталом “Страсти” Зимин отметил, что подтянуть опустившиеся с возрастом объемы всегда намного легче, нежели восполнить недостающие. Впрочем, подобные вмешательства пока исполнительнице ни к чему. А вот с областью вокруг глаз, как считает врач, Катя Лель уже успела поработать. В результате подробности вмешательств артистки утекли в Сеть. Специалист отметил, что она, скорее всего, сделала верхнюю и нижнюю блефаропластику.

“Бровь находится высоко и правильно, свод верхнего века равномерный, избытков кожи ни на верхнем, ни на нижнем веке не наблюдается”, – заключил эксперт.

Кроме того, пластический хирург отметил подтянутый овал лица певицы. Вероятно, такого эффекта знаменитость смогла добиться благодаря регулярным процедурам у косметолога. Зимин уточнил, что с годами, возможно, звезде потребуется прибегнуть и к другим манипуляциям. Однако в данный момент, как считает эксперт, роскошно сохранившаяся Катя Лель в них не нуждается.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Катя Лель опознала в мексиканских пришельцах похитителей своих зубов.


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