Скандалы: Серым-серо

Минтруд обнаружил 663 тыс. неформально работающих россиян

Минтруд выявил 663 тыс. россиян, которые заняты в теневом секторе экономики. Это следует из доклада ведомства (есть у «Известий»). С учетом трудности выяснения таких обстоятельств это довольно значительная цифра, полагают эксперты. Впрочем, в последние годы число работающих в тени снижается, в том числе благодаря режиму самозанятости. Для решения проблемы в Минтруде предлагают законодательно определить понятие теневой занятости и создать реестр работодателей, у которых обнаружены подобные факты.

Сколько россиян работают всерую

По данным мониторинга, за 2022 год выявлено 663 882 гражданина, находящихся в неформальных трудовых отношениях. Об этом говорится в докладе Минтруда, с которым ознакомились «Известия».

Для решения проблемы в министерстве планируют проанализировать варианты стимулирования компаний к снижению неформальных трудовых отношений по высокорисковым (в отношении возникновения теневой занятости) отраслям. Среди них — торговля, услуги, гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, транспорт и сельское хозяйство, отмечается в докладе.

Кроме того, нужно законодательно определить понятия теневой и платформенной занятости, говорится в документе. А также создать и вести общедоступный реестр работодателей, у которых были обнаружены факты нелегальной занятости. Это поможет ускорить легализацию трудовых отношений в России, говорится в докладе.

Теневая занятость означает, что факт установления трудовых отношений между работником и работодателем скрывается от официальных властей. Может использоваться, например, устная договоренность, а не трудовой договор. Платформенная занятость же предполагает исполнение разовых работ или услуг для разных заказчиков, пояснила заместитель гендиректора ЦСР, директор Центра регуляторной политики Екатерина Папченкова. Такие работники, как правило, имеют статус плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятые), и их нельзя отнести к неформально трудящимся.

Из-за отсутствия четких правил грань между легальной платформенной занятостью и теневой часто стирается, отметила Екатерина Папченкова. Первая получает всё большее распространение. По данным Росстата, за I квартал 2023 года почти 5 млн россиян были оформлены таким образом.

В то же время на рынке присутствует практика серого аутстаффинга — наем через посредников (в том числе через платформы). Такие схемы используются компаниями для обхода трудового законодательства. Выработка четких правил поспособствовала бы обелению рынка труда, согласна Екатерина Папченкова.

В сентябре СМИ сообщали, что Минтруд установит регионам KPI по легализации работающих всерую. За три года планируется обелить 30% нелегально работающих граждан. «Известия» направили запрос в ведомство.

Министерство уже завершило работу над новой редакцией закона «О занятости населения», в первом чтении он принят в марте 2023-го. Документ должен быть утвержден до конца года, сообщил в сентябре министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, для работодателей формируются серьезные вызовы, связанные с развитием форм дистанционной и платформенной занятости, а также института самозанятых.

Зарплата в конверте

В России всегда превалировали смешанные формы занятости: значительная доля сотрудников может быть оформлена официально, при этом получать заработную плату частично на карточку, частично в конвертах, отметил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Кроме того, некоторые мигранты из-за сложностей с уплатой трудовых патентов (иностранцы оформляют такие документы для легальной работы в РФ) продолжают работать неофициально, добавил эксперт.

Учитывая рост стоимости заемных средств для бизнеса, экономия на официальных зарплатах продолжит оставаться одним из незаконных способов снижения издержек предпринимателей, полагает Александр Сафонов. Для населения неуплата НДФЛ — это тоже способ, хоть и нелегальный, сохранения доходов в условиях высокой инфляции, пояснил он.

Создание реестра работодателей вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию, поскольку зачастую неформальные трудовые отношения устанавливаются с участием малого бизнеса или между физическими лицами, отметил старший научный сотрудник института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок.

Средние и крупные организации в очень редких случаях пытаются в настолько явной форме обойти трудовое законодательство, так как контроль за их деятельностью существенно выше, заявил эксперт. По его словам, достаточно сложно обнаруживать работающих всерую, поскольку это стараются скрыть обе стороны.

С учетом довольно ограниченного инструментария и трудностей выявления 700 тыс. человек, обнаруженных Минтрудом, — это довольно высокий показатель, отметила Екатерина Папченкова из ЦСР. Впрочем, с появлением самозанятости в РФ рынок обелился: многие из тех, кто работал на рынке частных услуг, вышли из тени, отметила она. При этом в 2023 году в России фиксируется рекордно низкая безработица в 3%.

— Полностью избавиться от неформальных трудовых отношений не может ни одна страна в мире. Традиционно локализуются теневые отношения в малом и микробизнесе в сфере услуг. Поэтому какая-то доля серой занятости, особенно в области частных услуг, будет всегда, — полагает Екатерина Папченкова.

Работодателям должно быть выгодно выводить сотрудников из тени, считает доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Возможно, стоит предусмотреть снижение обязательных социально-страховых выплат, поскольку некоторые компании используют теневую занятость, чтобы избежать большой налоговой нагрузки, отметила эксперт.

Фото: Скандалы.ру

Мария Строителева

Оригинал материала: “Известия”