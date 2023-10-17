 

Собчак сделала заявление о постельных клопах – умудряются оказаться везде

17.10.2023, 11:45, Разное
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Ксения Собчак – не только известная на всю страну журналистка и телеведущая, но и активная пользовательница социальных сетей. Знаменитость ведет авторский ютуб-канал, а также обсуждает с подписчиками все происходящее в мире в своих блогах. На страницах блондинки практически каждый день появляются свежие записи на самые разные темы. Накануне Ксения Собчак опубликовала новый пост о важном и в очередной раз оправдала свое звание королевы скандала.

В своем телеграм-канале журналистка решила заговорить о шумихе, которая разразилась из-за нашествия насекомых в Париже. Особенно остро это вопрос встал во время Недели моды. Тогда о неприятном соседстве в виде разной живности не заговорил разве что ленивый. Теперь о ситуации высказалась и Собчак.

Блондинка заявила, что больше не может обходить эту тему стороной, и сделала заявление о постельных клопах. Как ни странно, журналистка высказала довольно непопулярное мнение. Ксения Собчак назвала разразившийся скандал “истерией” и дала понять, что не разделяет всеобщего негодования. По словам ведущей, эти насекомые есть во всех городах.

“Иногда из-за пары-тройки перемещений одного человека, они умудряются оказаться везде”, – заявила Собчак.

Экс-звезда “Дома-2” напомнила, что особенно активно проблему нашествия постельных клопов начали освещать после массового приезда в город медийных личностей. В результате о проблеме, как уточнила Ксения Собчак, узнал буквально весь мир. А когда Неделя моды подошла к концу, насекомых стали обнаруживать и в других странах.

“Напрашивается шутка, что разнесли любители высокой моды”, – поиронизировала журналистка.

Ранее, как писали “Дни.ру”, Ксения Собчак сделала важное заявление о своем призыве в армию Израиля.


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