 

В программу Олимпиады в Лос-Анджелесе включили квиддич

17.10.2023, 11:33, Разное
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Члены Международного олимпийского комитета (МОК)* на сессии организации проголосовали за включение в программу летних Олимпийских игр‑2028 в Лос‑Анджелесе квиддича.

(Вымышленной спортивной игры, в которую играют персонажи романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере)

– Международный олимпийский комитет твёрдо придерживается политики включения в олимпийскую программу видов спорта, популярных у молодёжи, – подчеркнул председатель МОК Томас Бах**. – Мне лично уже более десяти лет приходили письма от поклонников «Гарри Поттера», а одно, наиболее трогательное, было от моей дочери – в нём шла речь о включении квиддича в олимпийскую программу. Я согласен с аргументами сторонников такого решения. Добрый квиддич на олимпиаде лучше, чем злой бокс или борьба.

За положительное решение вопроса впервые вместо членов организации проголосовал искусственный интеллект. В свою очередь вернувшиеся с обеда делегаты единогласно проголосовали за бессрочное продление полномочий Баха в должности главы МОК и присвоение ему титула императора.

* признан нежелательной организацией

** признан иностранным агентом

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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