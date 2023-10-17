Рупор кремлевской пропаганды: Бульвар Тома Санкары
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В дополнение к вчерашнему материалу https://colonelcassad.livejournal.com/8706484.html о героизации в Буркина-Фасо одного из самых известных африканских коммунистов.
В столице Буркина-Фасо сегодня прошло символическое мероприятия. Бульвар Шарля де Голля был переименован в бульвар Тома Санкары..
Избавляются от символов французских колонизаторов.
Спустя десятилетия после убийства империалистами, Санкара вновь получил полное признание в своей стране как один из наиболее выдающихся ее представителей.
Ветер истории и в его случае все расставил по местам. Можно убить человека, но нельзя убить идею.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет