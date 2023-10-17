 

Эксперт Мясоедов рассказал, как избежать проблем с бесплатными приложениями

17.10.2023, 9:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Павел Мясоедов, директор компании “ИТ-Резерв”, поделился с агентством “Прайм” важной информацией о возможных угрозах, связанных с бесплатными приложениями для смартфонов. При скачивании таких приложений, пользователи могут столкнуться с незаметной подпиской на дорогие услуги или стать объектом слежки “шпионов” на протяжении длительного времени.

Чтобы предотвратить подобные неприятности, Мясоедов рекомендует периодически удалять ненужные бесплатные приложения, так как разработчики часто встраивают скрытые механизмы монетизации. Особенно стоит быть бдительными при выборе приложений, предоставляющих бесплатные обои для заставки, видео- и фоторедакторы, сканеры QR-кода и подобное. Важно устанавливать подобные приложения только из проверенных источников.

Эта информация подчеркивает необходимость осторожности при скачивании бесплатных приложений и внимательного отношения к настройкам конфиденциальности и безопасности устройств, как подсказывает Ваге Закарян, руководитель команды разработки Gem Space. Даже при выключенных сервисах, смартфоны могут продолжать собирать информацию, поэтому владельцам iPhone рекомендуется периодически проверять и обновлять соответствующие настройки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Скандалы: Серым-серо

17.10 / «Прошу удалить произведения иноагента Акунина из моей головы» – в России прошла первая операция по добровольной очистке памяти

17.10 / Лимузин и отдельный вагон поезда: рассекречен заоблачный райдер Пугачевой

17.10 / Злой рок: почему бывшие Волочковой попадают в тюрьму?

17.10 / Новый способ выбора режима голосовых и видеосообщений появился в WhatsApp для iPhone

17.10 / Собчак сделала заявление о постельных клопах – умудряются оказаться везде

17.10 / В программу Олимпиады в Лос-Анджелесе включили квиддич

17.10 / Мнение путиниста: Критическая ошибка Запада, или почему Россия победит

17.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Первая казахско-динозаврская война

17.10 / Эксперты перечислили последствия употребления Омега-3

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика