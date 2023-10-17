Эксперт Мясоедов рассказал, как избежать проблем с бесплатными приложениями

Павел Мясоедов, директор компании “ИТ-Резерв”, поделился с агентством “Прайм” важной информацией о возможных угрозах, связанных с бесплатными приложениями для смартфонов. При скачивании таких приложений, пользователи могут столкнуться с незаметной подпиской на дорогие услуги или стать объектом слежки “шпионов” на протяжении длительного времени.

Чтобы предотвратить подобные неприятности, Мясоедов рекомендует периодически удалять ненужные бесплатные приложения, так как разработчики часто встраивают скрытые механизмы монетизации. Особенно стоит быть бдительными при выборе приложений, предоставляющих бесплатные обои для заставки, видео- и фоторедакторы, сканеры QR-кода и подобное. Важно устанавливать подобные приложения только из проверенных источников.

Эта информация подчеркивает необходимость осторожности при скачивании бесплатных приложений и внимательного отношения к настройкам конфиденциальности и безопасности устройств, как подсказывает Ваге Закарян, руководитель команды разработки Gem Space. Даже при выключенных сервисах, смартфоны могут продолжать собирать информацию, поэтому владельцам iPhone рекомендуется периодически проверять и обновлять соответствующие настройки.