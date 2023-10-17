Центробанк установит курс обмена новых купюр на старые

В связи с выпуском новых банкнот в 1000 и 5000 рублей, Минфин разрешил Центробанку установить курс их обмена на старые купюры.

Основной причиной возникновения рынка такого обмена названы проблемы с приёмом новых купюр кассовой техникой и банкоматами после ухода нескольких крупных производителей купюроприёмников из страны.

Каждая новая банкнота оснащается специальным скрытым микрочипом для защиты от подделок. Однако пока в стране попросту нет достаточного числа считывателей этих чипов.

– Большинство торгово-сервисных предприятий просто не в состоянии проверить новую купюру на подлинность, поскольку ещё не закупили новое оборудование. А даже если они хотят закупить, поставок всё равно нет, дефицит, – пояснили в ЦБ. – В итоге граждане пока мало где смогут расплатиться новыми деньгами. Чтобы компенсировать издержки, мы вводим этот курс обмена. Изначально он составит 0.89 к 1.00, но по мере от насыщения рынка современным оборудованием может быть пересмотрен.

Таким образом, при обмене одной новой купюры в 5000 рублей, россияне получат 4450 рублей «старыми» деньгами, курсовая разница составит 550 рублей. При обмене тысячной купюры потери будут равны всего 110 рублей. Вырученные средства пойдут в том числе на субсидии для банков при закупке валидационного оборудования.

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