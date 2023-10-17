 

Шаляпин снялся в клипе молодой певицы в роли Кена

17.10.2023, 9:22, Разное
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Белая шляпа и черная рубашка с бахромой – именно так Прохор Шаляпин снялся в клипе молодой певицы в роли Кена, как пишет телеканал “360”. Похоже, образ Шаляпину очень понравился. Да и его коллега по клипу Татьяна Тузова своим внешним видом вызвала яркие впечатления. “Самая красивая кукла Таня на свете”, – прокомментировал образ певицы знаменитый дамский угодник. Во всей красе Шаляпин предстал в новом образе на своей странице в соцсети.

Поклонники с восторгом отозвались о новом амплуа певца, назвав его “красавчиком”. Но некоторые из пользователей сети критически восприняли образ артиста и заявили, что Прохор Шаляпин совершенно не похож на друга Барби. Также критики отметили, что в последнее время звезды российского шоу-бизнеса слишком часто переодеваются в кукол, что уже изрядно надоело.

Напомним, что Прохор Шаляпин – российский певец, который сначала выступал под псевдонимом. Его настоящее имя Андрей Андреевич Захаренков. Однако псевдоним прижился, и артист даже поменял паспорт. Он участвовал в таких телепроектах как “Фабрика звезд”, “Утренняя звезда”. Певец активно участвует в телешоу и снимается в кино. Свою скандальную известность Прохор Шаляпин получил , в том числе, благодаря тому, что выдавал себя за потомка известного оперного певца Федора Ивановича Шаляпина.

Ранее “Дни.Ру” писали о том, как Прохор Шаляпин публично унизил звезду советской эстрады.


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