 

“Поступил некрасиво” – Кончаловский подал три судебных иска против бывшей жены

17.10.2023, 9:22, Разное
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У Ларисы Лужиной было четыре мужа. Алла Пугачева замужем в пятый раз. Людмила Гурченко ходила в ЗАГС шесть раз. Но всех перещеголяла Ольга Спиркина. В чем призналась корреспонденту “Дни.ру” на презентации в клинике “МедЭстет”, где ее легендарная основательница Карина Назарова рассказывала звездам об интегративной медицине.

“Я шесть раз состояла в законном браке, и сейчас, уже в седьмой раз получается, сошлась со своим бывшим – третьим по счету мужем, – сообщала звезда. – Это предприниматель Давид Давиташвили, отец моей младшей дочери Марии. Дочь нас соединила”.

Интересно, что пятым мужем актрисы был Дмитрий Кончаловский, племянник Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского. Но те отношения Спиркина вспоминает с ужасом. “Его образ жизни мне не подходил, если корректно и мягко сказать про причину нашего развода, – говорит Ольга. – Это печальная история, потому что он поступил некрасиво – подал три иска против меня и полтора года мы с ним судились. И только сейчас он забрал эти иски – то ли прозрел, то ли что-то хорошее в жизни, сердце и голове у него произошло”.

Актриса рассказала, что хорошее отношения ей удалось сохранить с первым супругом: “С Александром Корженкиным у нас был студенческий брак, мы поженилась во время учебы в Школе-студии МХАТ и до сих пор мы общаемся. Общалась и со вторым мужем – журналистом Алексеем Новиковым, но он, к сожалению, умер”.


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