 

Названы 13 симптомов рака, которые нельзя игнорировать

17.10.2023, 8:30, Разное
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Рак – заболевание, которое можно легко принять за что-то другое, и важно знать, какие признаки могут указывать на его наличие. Симптомы рака часто зависят от его местоположения в организме, но есть и общие сигналы, которые необходимо внимательно отслеживать. Врачи предупреждают об этих 13 признаках рака, требующих медицинской помощи:

  • Если появляются необъяснимые изменения в текстуре и цвете кожи, такие как краснота, коричневые или черные пятна, а также приподнятые шишки, это может быть признаком рака кожи.
  • Необъяснимая потеря веса может быть сигналом проблем с желудочно-кишечным трактом.
  • Чувство слабости и усталости могут быть связаны с раком.
  • Появление нового кашля, особенно с одышкой или изменением голоса, может указывать на рак легких.
  • Боль в костях, особенно в области бедер и спины, может быть признаком наличия рака.
  • Боль в шее и плечах могут свидетельствовать о проблемах с легкими.
  • Помимо перечисленных, к следует обратить внимание на устойчивую боль в определенных областях, плохой аппетит и нерегулярное мочеиспускание.

Важно отметить, что наличие этих симптомов не обязательно означает, что у вас есть рак. Они также могут быть связаны с другими заболеваниями, такими как астма, бронхит, рак поджелудочной железы, рак яичников или эндометриоз.


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