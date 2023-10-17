Названы 13 симптомов рака, которые нельзя игнорировать

Рак – заболевание, которое можно легко принять за что-то другое, и важно знать, какие признаки могут указывать на его наличие. Симптомы рака часто зависят от его местоположения в организме, но есть и общие сигналы, которые необходимо внимательно отслеживать. Врачи предупреждают об этих 13 признаках рака, требующих медицинской помощи:

Если появляются необъяснимые изменения в текстуре и цвете кожи, такие как краснота, коричневые или черные пятна, а также приподнятые шишки, это может быть признаком рака кожи.

Необъяснимая потеря веса может быть сигналом проблем с желудочно-кишечным трактом.

Чувство слабости и усталости могут быть связаны с раком.

Появление нового кашля, особенно с одышкой или изменением голоса, может указывать на рак легких.

Боль в костях, особенно в области бедер и спины, может быть признаком наличия рака.

Боль в шее и плечах могут свидетельствовать о проблемах с легкими.

Помимо перечисленных, к следует обратить внимание на устойчивую боль в определенных областях, плохой аппетит и нерегулярное мочеиспускание.

Важно отметить, что наличие этих симптомов не обязательно означает, что у вас есть рак. Они также могут быть связаны с другими заболеваниями, такими как астма, бронхит, рак поджелудочной железы, рак яичников или эндометриоз.