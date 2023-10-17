Совет безопасности ООН отверг российскую резолюцию по поводу войны ХАМАС с Израилем

Резолюцию РФ, в которой не содержалось упоминания ХАМАСа, поддержали только четыре страны.

СБ ООН в понедельник отклонил российскую резолюцию, осуждающую эскалацию насилия на Ближнем Востоке и не содержащую ссылок на ХАМАС, в результате атаки которого в Израиле погибли по меньшей мере 1400 человек.

В проекте резолюции предлагалось призвать к «немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня». Также предлагалось «решительно осудить любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения, а также все акты терроризма».

Совет безопасности собрался в то время, когда Израиль готовится к ожидаемому наземному вторжению в сектор Газа после воздушных и артиллерийских ударов, в результате которых, по данным властей анклава, погибли по меньшей мере 2750 человек. В Израиле погибли более 1400 человек, в том числе младенцы, которых террористы из ХАМАС резали и сжигали. Кроме того, были захвачены порядка 200 заложников, среди которых есть даже 6-месячный ребенок.

Это также произошло после того, как Белый дом заявил, что президент Джо Байден посетит Израиль в среду, в рамках визита, который призван сбалансировать поддержку ключевого союзника с призывами к сдержанности в его операциях в Газе.

Только четыре страны проголосовали вместе с Россией за предложенный текст. Еще четверо, включая США, проголосовали против, а шестеро воздержались (в поддержку документа выступили Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Против — США, Великобритания, Франция и Япония. Воздержались – Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор).

По словам дипломатов, второй текст, предложенный Бразилией с недвусмысленными формулировками, осуждающими исламистскую группировку, по-видимому, получил более широкую поддержку и, как ожидается, будет вынесен на голосование во вторник вечером.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что, несмотря на провал, резолюция подтолкнула Совет к действиям.

– Это способствовало запуску предметной дискуссии в Совете Безопасности на эту тему. Без нашей поддержки все, вероятно, ограничилось бы пустыми обсуждениями, – сказал он. – Оно наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели.

Великобритания, которая присоединилась к США в голосовании против российского предложения, раскритиковала отсутствие консультаций с Москвой и обвинила Россию в том, что та не предприняла серьезных попыток найти консенсус.

– Мы не можем поддержать резолюцию, которая не осуждает террористические атаки ХАМАСа, – заявила Барбара Вудворд.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Совет Безопасности, который не принимал резолюций по ситуации в Израиле и на палестинских территориях с 2016 года, находится на «одном из самых важных перекрестков» с момента своего основания после Второй мировой войны.

– Поддержит ли совет борьбу за цивилизацию? Или он будет стимулировать геноцид джихадистов, которые стремятся убить всех неверных?, – сказал он. – Для органа, занимающегося вопросами безопасности, это даже не должно быть вопросом. Первый шаг, который должен сделать этот совет, прежде чем призывать к помощи, спокойствию или сдержанности, – это объявить ХАМАС кровавой террористической организацией, каковой он и является.

Постпред Палестины Рияд Мансур заявил, что у Совета есть моральный долг действовать в попытке сдержать израильское нападение на сектор Газа, которое, по его словам, уносит 12 жизней каждый час.

– Не посылайте сигнал о том, что жизни палестинцев не имеют значения, – сказал он. – Не смейте говорить, что Израиль не несет ответственности за бомбы, которые он сбрасывает над их головами. То, что происходит в Газе, не является военной операцией. Это полномасштабное наступление на наш народ. Это массовые убийства невинных мирных жителей.

Израиль прекратил поставки воды и электричества в изолированный сектор Газа и предупредил более миллиона человек, чтобы они покинули север густонаселенного анклава.

Агентство ООН по поддержке палестинских беженцев предупредило, что сектор Газа столкнется с «беспрецедентной гуманитарной катастрофой», если вода и другие жизненно важные запасы не будут срочно пополнены.